بين يديه مسبحة.. الفاتيكان ينشر صوراً للبابا فرنسيس في نعشه

بعد 24 ساعة على إعلان خبر رحيل للبابا فرنسيس، نشر الفاتيكان صباح اليوم الثلاثاء 22\4\2025 الصور الأولى للبابا مسجّى في نعشه ومحاطا بعنصرين من الحرس السويسري في كنيسة بيت القدّيسة مارتا، حيث كان يقيم.

وفي الصورة، يظهر البابا فرنسيس الذي توفّي الاثنين عن 88 عاما إثر جلطة دماغية، مرتديا رداء أحمر وعلى رأسه تاج أسقفي أبيض وبين يديه مسبحة.

وبعد ساعات من إعلان رحيل البابا فرنسيس، الاثنين، أصدرت دولة الفاتيكان شهادة الوفاة.

فقد أصدرت الفاتيكان شهادة وقعها مدير إدارة الصحة والنظافة في الفاتيكان البروفيسور أندريا أركانجيلي، كشف فيها أن البابا توفي إثر إصابته بجلطة دماغية، تسببت في دخوله بغيبوبة وفشل في الدورة الدموية للقلب.

كما أكدت الشهادة أيضاً أن الوفاة تم تأكيدها من خلال تسجيل تخطيط كهربي القلب.

وجاء فيها أيضاً: “أعلن أن قداسة البابا فرنسيس (خورخي ماريو بيرغوليو) المولود في بوينس آيرس (الأرجنتين) في 17 ديسمبر 1936، المقيم في دولة الفاتيكان، مواطن الفاتيكان، توفي في الساعة 7,35 صباحا في 21 أبريل 2025 في شقته” في مقر القديسة مارتا.

كذلك أشارت الوثيقة إلى مشكلات صحية يعانيها البابا بينها الفشل التنفسي الحاد خلال التهاب رئوي ثنائي متعدد الميكروبات، وتوسع القصبات الهوائية المتعدد، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع الثاني.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يدفن البابا في طقوس مبسطة، رغم الحشود الكبيرة التي ستحضر. وذلك تنفيذاً لما كان الفاتيكان قد أصدره في نوفمبر الماضي حول الطقوس المبسّطة للجنازات البابوية، أبرزها استخدام تابوت بسيط من الخشب والزنك، بدلاً من التوابيت الثلاثة المتداخلة المصنوعة من خشب السرو والرصاص والبلوط التي كانت تعتمد سابقاً.

ويلحظ دستور الفاتيكان حداداً رسمياً على البابا لمدة 9 أيام.