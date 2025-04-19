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13 غارة أمريكية على مواقع الحوثيين في الحديدة

منذ 40 دقيقة
صورة لغارات أمريكية سابقة على اليمن. رويترز

صورة لغارات أمريكية سابقة على اليمن. رويترز

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شنّت القوات الأمريكية، مساء اليوم السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت من خلالها معاقل الحوثيين العسكرية في محافظة الحديدة، شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر يمنية إن المقاتلات الأمريكية نفذت أكثر من 10 غارات عنيفة ومتتالية على مواقع متفرقة في محافظة الحُديدة المُطلة على سواحل البحر الأحمر.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الغارات تسببت في وقوع انفجارات ضخمة هزّت أرجاء واسعة من المحافظة، وشملت 6 مواقع مختلفة.

وبحسب المصادر، فقد جرى استهداف محيط مطار ‎الحُديدة وسط المدينة، بالإضافة إلى القاعدة البحرية في منطقة الكُثيب شمالي المحافظة.

وتحدثت الوسائل الإعلامية الرسمية التابعة للحوثيين عن وقوع “عدوان أمريكي على محافظة الحُديدة”، مشيرة إلى أن “13 غارة أمريكية استهدفت ميناء ومطار الحُديدة”.

ورجّحت مصادر يمنية أن الضربات الأمريكية طالت ثكنات ومعسكرات ومرابض آليات الحوثيين العسكرية، فضلًا عن ملاجئهم وتحصيناتهم وخنادقهم وأنفاقهم المتفرقة.

ويأتي هذا الهجوم الأمريكي بعد نحو 48 ساعة من تنفيذ غارات خاطفة بعشرات الضربات المتعاقبة، والمتوزعة على موجتين، استهدفت ميناء “رأس عيسى” النفطي شمالي المحافظة، ما أسفر عن سقوط نحو 80 قتيلًا و150 جريحًا، بحسب إعلام الحوثيين.

وقد أدى استهداف “رأس عيسى” إلى تدميره بالكامل، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أعقب الهجوم على الميناء.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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