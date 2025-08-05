14 قتيلاً وعشرات الجرحى.. مجزرة جديدة تضاف إلى سجل الدعم السريع الدموي

كشفت هيئة حقوقية سودانية، يوم أمس الاثنين، ان “قوات الدعم السريع” قتلت 14 مدنيا وأصابت عشرات، شمال غرب مدينة الفاشر غرب البلاد.

وأفادت هيئة “محامي الطوارئ” المستقلة في بيان بأن “قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة مروعة في قرية قرني الواقعة شمال غرب مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور) السبت، أسفرت عن مقتل 14 مدنيًا على الأقل، وإصابة عشرات بجروح متفاوتة”.

وأكدت الهيئة، أن قوات الدعم السريع “اعتقلت عددا غير معلوم من المدنيين”.

وأضافت أن “الجريمة وقعت عقب مغادرة الضحايا مدينة الفاشر، في محاولة للنجاة من ظروف الحصار والمعارك المتصاعدة”.

وأشارت إلى أن قرية قرني “تعد نقطة حيوية لتموين المدينة، وقد فرضت قوات الدعم السريع قيودًا مشددة داخلها منذ مايو (أيار) 2025، شملت تقييد الحركة ومنع الإمدادات وتعطيل وصول المساعدات، ما جعلها من أخطر مناطق العبور للمدنيين الفارين من الفاشر”.

الهيئة أدانت “هذه الجريمة البشعة”، وحملت “قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين، وسياسية الحصار والتجويع التي تنفذها بحق مئات الآلاف من المدنيين من سكان مدينة الفاشر”.

وحتى الساعة 11:50 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب فوري من “قوات الدعم السريع” بشأن بيان “محامي الطوارئ”.

ومنذ 10 مايو/ أيار 2024 تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع”، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربًا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.