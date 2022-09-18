165 سفينة تحمل المنتجات الزراعية غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق

قالت وزارة البنية التحتية في كييف الأحد إن إجمالي 165 سفينة تحمل 3.7 مليون طن من المنتجات الزراعية غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن عشر سفن تحمل 169300 طن من المنتجات الزراعية من المقرر أن تغادر موانئ أوكرانيا في البحر الأسود اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان “في الساعة 10:00 صباحا، غادرت ثماني سفن موانئ أوديسا الكبرى، وتنتظر اثنتان أخريان دورهما والظروف المواتية”.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن غزت روسيا البلاد في 24 فبراير شباط وأغلقت موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من نقص الغذاء في أفريقيا والشرق الأوسط.

وشحنت أوكرانيا، وهي منتج ومصدر رئيسي للحبوب في العالم، ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا قبل الحرب.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف في 22 يوليو تموز، أعيد فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود. وقالت الوزارة إن هذه الموانئ قادرة على تحميل وإرسال ما بين 100 و150 سفينة شحن إلى الخارج شهريا.