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17 شهيداً بينهم أطفال ونساء بقصف إسرائيلي متواصل في قطاع غزة

18 - يوليو - 2025
آخر تحديث: 18 - يوليو - 2025 10:51 صباحًا
شهداء غزة

شهداء غزة

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أسفرت الضربات المتفرقة التي شنها الجيش الإسرائيلي منذ فجر الجمعة في عدة مناطق بقطاع غزة عن مقتل 17 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء.

وتأتي هذه الهجمات في سياق الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة منذ أكثر من 21 شهراً.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان، طالت الاستهدافات الإسرائيلية منزلا فلسطينيا وخياماً للنازحين وتجمعا للمدنيين.

وفي أحدث الغارات، قتل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين بينهم طفل إثر استهداف تجمعا لمدنيين ببلدة جباليا النزلة شمال القطاع.

وتركزت الغارات الإسرائيلية خلال ساعات الفجر على مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ففي معسكر خان يونس، قتل 5 فلسطينيين وأُصيب نحو 10 آخرين، بغارة دمّرت منزلًا على رؤوس ساكنيه، وسط أنباء عن وجود مفقودين.

وفي حادثة أخرى، استشهدت امرأة وطفلها، وأُصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة، جراء استهداف طائرة مسيّرة خيمة نازحين قرب “سجن أصداء” غرب خان يونس.

كما قصف الجيش الإسرائيلي خيامًا للنازحين في منطقة “المواصي” غرب المدينة، ما أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين.

ميدانيًا، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف منازل شرق خان يونس، إلى جانب قصف مدفعي متواصل يستهدف المناطق الجنوبية والشمالية من المدينة، وسط تصعيد مستمر منذ بداية الإبادة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

    المصدر :
  • الأناضول

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