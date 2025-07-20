17 قتيلاً في انهيارات أرضية وسيول في كوريا الجنوبية

حفارات تزيل الطين والصخور المتناثرة بسبب انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في سانشيونغ، كوريا الجنوبية، 20 يوليو 2025. رويترز

لقي شخصان حتفهما واعتبر خمسةآخرون في عداد المفقودين في مدينة جابيونغ في كوريا الجنوبية اليوم الأحد جراء انهيار أرضي وسيول جرفت سيارات وسط موجة من الأمطار الغزيرة.

وبهذا يرتفع عدد القتلى على مستوى البلاد إلى 17، إضافة إلى فقد 11 منذ بدء هطول الأمطار يوم الأربعاء، وهو ما دفع أكثر من 13 ألفا على إخلاء منازلهم.

وضرب انهيار أرضي موقع تخييم في جابيونج، مما أسفر بحسب سلطات الطوارئ عن مقتل رجل في الأربعينيات من عمره وفقد اثنين من أفراد أسرته وتقطع السبل بعدد 24 آخرين.

ووفقا للقطات نشرها مسؤولو طوارئ، جرى إنقاذ شخص بالقرب من موقع التخييم عبر نهر تتدفق فيه المياه بقوة في حين شوهدت طائرة هليكوبتر تنقل شخصا آخر إلى بر الأمان.

وأمر الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ بإجراء تقييم سريع للأضرار وتحديد المناطق المنكوبة على وجه السرعة لزيادة دعم الدولة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية أن من المتوقع توقف الأمطار اليوم الأحد وأن يعقبها موجة حارة.

وأضافت الهيئة أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت سابق على مناطق في جنوب البلاد تحركت نحو الشمال أثناء الليل.