الأحد 25 محرم 1447 ﻫ - 20 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

17 قتيلاً في انهيارات أرضية وسيول في كوريا الجنوبية

منذ ساعة واحدة
حفارات تزيل الطين والصخور المتناثرة بسبب انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في سانشيونغ، كوريا الجنوبية، 20 يوليو 2025. رويترز

حفارات تزيل الطين والصخور المتناثرة بسبب انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في سانشيونغ، كوريا الجنوبية، 20 يوليو 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

لقي شخصان حتفهما واعتبر خمسةآخرون في عداد المفقودين في مدينة جابيونغ في كوريا الجنوبية اليوم الأحد جراء انهيار أرضي وسيول جرفت سيارات وسط موجة من الأمطار الغزيرة.

وبهذا يرتفع عدد القتلى على مستوى البلاد إلى 17، إضافة إلى فقد 11 منذ بدء هطول الأمطار يوم الأربعاء، وهو ما دفع أكثر من 13 ألفا على إخلاء منازلهم.

وضرب انهيار أرضي موقع تخييم في جابيونج، مما أسفر بحسب سلطات الطوارئ عن مقتل رجل في الأربعينيات من عمره وفقد اثنين من أفراد أسرته وتقطع السبل بعدد 24 آخرين.

ووفقا للقطات نشرها مسؤولو طوارئ، جرى إنقاذ شخص بالقرب من موقع التخييم عبر نهر تتدفق فيه المياه بقوة في حين شوهدت طائرة هليكوبتر تنقل شخصا آخر إلى بر الأمان.

وأمر الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ بإجراء تقييم سريع للأضرار وتحديد المناطق المنكوبة على وجه السرعة لزيادة دعم الدولة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية أن من المتوقع توقف الأمطار اليوم الأحد وأن يعقبها موجة حارة.

وأضافت الهيئة أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت سابق على مناطق في جنوب البلاد تحركت نحو الشمال أثناء الليل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا. رويترز
رئيس وزراء اليابان يقول إنه ينوي البقاء في منصبه بعد هزيمته المتوقعة في الانتخابات
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بوتين يلتقي مستشاراً لخامنئي لإجراء محادثات بشأن النووي
أسواق الأسهم في منطقة الخليج
تراجع معظم أسواق الخليج بفعل مخاوف من رسوم ترامب.. ومصر عند ذروة قياسية

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحضروا لكتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية تضرب لبنان!
شاحنات الإطفاء تقف بجانب حطام مركز تسوق بعد حريق هائل اندلع ليلاً وأودى بحياة عشرات الأشخاص في الكوت بمحافظة واسط، العراق، 17 يوليو/تموز 2025. رويترز
بعد أنباء عن تورط سوريين في حريق الكوت.. بيان من الداخلية العراقية!
مدينة السويداء السورية
مجلس الإفتاء السوري يصدر فتوى بخصوص أحداث السويداء