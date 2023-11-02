195 شهيداً في مجزرتين بمخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة

قال المكتب الإعلامي لحركة حماس إن 195 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وذكر المكتب في بيان أن نحو 120 آخرين مفقودون تحت الأنقاض، كما أصيب 777 على الأقل.

في السياق، اعتبرت هيئات وشخصيات أممية أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في جباليا بقطاع غزة قد ترقى لجريمة حرب، واستنكرت سقوط نحو 4 آلاف طفل فلسطيني من بين 8805 شهداء قضوا خلال العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -الأربعاء- إنه يشعر بالقلق من أن الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وكتب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على منصة إكس “نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب”.