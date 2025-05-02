20 شهيدا بالقطاع منذ الفجر وإسرائيل تهاجم أسطول الحرية

رجال فلسطينيون يحملون أطفالاً جرحى إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة في 9 أبريل/نيسان 2025، بعد غارة إسرائيلية. رويترز

في اليوم الـ46 من استئناف الإبادة في غزة، وثّقت مصادر طبية للجزيرة استشهاد 20 فلسطينيا منذ فجر اليوم، وفي ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، حذّر برنامج الأغذية العالمي من بلوغ أزمة الجوع مرحلة خطيرة تنذر بوقوع وفيات نتيجة سوء التغذية.

في الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم مشاورات أمنية للتصديق على خطط عسكرية لتوسيع نطاق العمليات بغزة.

إلى ذلك، شنت إسرائيل هجوما بطائرة مسيّرة استهدف سفينة أسطول الحرية لكسر حصار غزة خلال إبحارها في المياه الدولية قرب سواحل مالطا.