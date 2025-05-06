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20 مقاتلة و50 صاروخاً.. الجيش الإسرائيلي يوثق غاراته الكبرى على الحوثيين

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - مايو - 2025 8:01 صباحًا
الحريق في مصنع إسمنت باجل بالحديدة اليمنية

الحريق في مصنع إسمنت باجل بالحديدة اليمنية

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وثّق جيش الاحتلال الإسرائيلي “الضربة الأولى” التي وجهها لجماعة الحوثي في اليمن، بعد يوم من تهديد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باستهدافهم على خلفية قصف مطار بن غوريون.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه بمنصة “إكس”، ما وصفها بأنها “الصور الأولى لإقلاع طائرات سلاح الجو لشن الغارات على اليمن”.

وعلّق أدرعي على الصور قائلاً: “مهاجمة عشرات الأهداف التابعة لنظام الحوثي الإرهابي بمشاركة نحو 20 طائرة مقاتلة واستخدام 50 قذيفة وصاروخاً”.

وقبلها، أعلن أدرعي أن “الجيش هاجم أهدافًا إرهابية لنظام الحوثي الإرهابي في ميناء ومحيطه في اليمن على بعد نحو 2000 كيلومتر عن إسرائيل”.

وأشار إلى أن “الغارات استهدفت بنى تحتية إرهابية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في منطقة الساحل اليمني، والتي تعتبر مصدر دخل مركزي لصالحهم حيث يستخدم ميناء الحديدة لصالح نقل وسائل قتالية إيرانية وعتاد عسكري وحاجات عسكرية إضافية”.

وأضاف: “تمت مهاجمة مصنع أسمنت باجل شرق الحديدة والذي يستخدم كمنشاة اقتصادية مهمة لنظام الحوثي الإرهابي والذي يستخدم لبناء الأنفاق والبنى التحتية العسكرية التابعة لنظام الحوثي حيث يشكل استهداف المصنع بمثابة ضربة لاقتصاد النظام وتسلحه العسكري”.

وشدد أدرعي على أن “الجيش الإسرائيلي مصمم على مواصلة العمل بقوة ضد كل تهديد لمواطني وسكان إسرائيل وفي كل مسافة تتطلب ذلك”، حسب تعبيره.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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