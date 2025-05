20 مقاتلة و50 صاروخاً.. الجيش الإسرائيلي يوثق غاراته الكبرى على الحوثيين

وثّق جيش الاحتلال الإسرائيلي “الضربة الأولى” التي وجهها لجماعة الحوثي في اليمن، بعد يوم من تهديد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باستهدافهم على خلفية قصف مطار بن غوريون.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه بمنصة “إكس”، ما وصفها بأنها “الصور الأولى لإقلاع طائرات سلاح الجو لشن الغارات على اليمن”.

وعلّق أدرعي على الصور قائلاً: “مهاجمة عشرات الأهداف التابعة لنظام الحوثي الإرهابي بمشاركة نحو 20 طائرة مقاتلة واستخدام 50 قذيفة وصاروخاً”.

