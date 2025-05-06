20 مقاتلة و50 صاروخاً.. الجيش الإسرائيلي يوثق غاراته الكبرى على الحوثيين

وثّق جيش الاحتلال الإسرائيلي “الضربة الأولى” التي وجهها لجماعة الحوثي في اليمن، بعد يوم من تهديد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باستهدافهم على خلفية قصف مطار بن غوريون.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه بمنصة “إكس”، ما وصفها بأنها “الصور الأولى لإقلاع طائرات سلاح الجو لشن الغارات على اليمن”.

وعلّق أدرعي على الصور قائلاً: “مهاجمة عشرات الأهداف التابعة لنظام الحوثي الإرهابي بمشاركة نحو 20 طائرة مقاتلة واستخدام 50 قذيفة وصاروخاً”.

🚨🇺🇸🇮🇷White House envoy @SteveWitkoff told me the U.S. is trying to schedule the fourth round of nuclear talks with Iran for this weekend. “If it doesn’t happen it’s only because of the president’s trip to the Middle East,” he said — Barak Ravid (@BarakRavid) May 5, 2025

وقبلها، أعلن أدرعي أن “الجيش هاجم أهدافًا إرهابية لنظام الحوثي الإرهابي في ميناء ومحيطه في اليمن على بعد نحو 2000 كيلومتر عن إسرائيل”.

وأشار إلى أن “الغارات استهدفت بنى تحتية إرهابية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في منطقة الساحل اليمني، والتي تعتبر مصدر دخل مركزي لصالحهم حيث يستخدم ميناء الحديدة لصالح نقل وسائل قتالية إيرانية وعتاد عسكري وحاجات عسكرية إضافية”.

#عاجل 🔴 جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية لنظام الحوثي الإرهابي في #ميناء_الحديدة ومحيطه في #اليمن على بعد نحو 2000 كيلومتر عن اسرائيل ⭕️شنت طائرات حربية قبل قليل غارات استهدفت بنى تحتية إرهابية تابعة لنظام الحوثي الارهابي في منطقة الساحل اليمني. ⭕️جاءت الغارات ردًّا على… pic.twitter.com/7iX76VKpR5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 5, 2025

وأضاف: “تمت مهاجمة مصنع أسمنت باجل شرق الحديدة والذي يستخدم كمنشاة اقتصادية مهمة لنظام الحوثي الإرهابي والذي يستخدم لبناء الأنفاق والبنى التحتية العسكرية التابعة لنظام الحوثي حيث يشكل استهداف المصنع بمثابة ضربة لاقتصاد النظام وتسلحه العسكري”.

وشدد أدرعي على أن “الجيش الإسرائيلي مصمم على مواصلة العمل بقوة ضد كل تهديد لمواطني وسكان إسرائيل وفي كل مسافة تتطلب ذلك”، حسب تعبيره.