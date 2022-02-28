الرئيس الأوكراني يحذر.. 24 ساعة “حاسمة” بانتظار أوكرانيا!

كشف رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، أن الـ 24 ساعة المقبلة حاسمة في خضم العملية العسكرية التي بدأتها روسيا الخميس الماضي.

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وفق بيان للمتحدث باسم الحكومة البريطانية.

وأوضح أن “جونسون قال إن المملكة المتحدة وحلفاءها سيبذلون قصارى جهدهم لضمان وصول المساعدات الدفاعية إلى أوكرانيا”.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني: “ناقشت مع رئيس وزراء بريطانيا والرئيس البولندي، أندريه دودا، الوضع الأمني الحالي في بلادي”.

وأضاف: “اتفقت مع الجانبين على اتخاذ خطوات إضافية للتصدي لروسيا”.

وأشار إلى أنه “بحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فوندر لاين، اتخاذ قرارات ملموسة بشأن تعزيز قدراتنا الدفاعية وعضويتنا في الاتحاد الأوروبي”.

من جهة أخرى دعت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إلى إنشاء ممر آمن عبر بولندا لإيصال المساعدات الطبية الحيوية إلى أوكرانيا، وحذرت من أن إمدادات الأوكسجين في مستشفيات البلاد منخفضة بشكل خطر.

وقال الأمين العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ومديرها الإقليمي لأوروبا، هانز كلوغه، إن إمدادات الأوكسجين “تقترب من نقطة خطرة للغاية”، وإن معظم المستشفيات قد تستنفد احتياطياتها في غضون الساعات الأربع والعشرين القادمة، ما يعرض حياة الآلاف للخطر.