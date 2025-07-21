الثلاثاء 26 محرم 1447 ﻫ - 22 يوليو 2025 |
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25 دولة بينها بريطانيا توجه انتقادات لإسرائيل بشأن تجويع غزة والتهجير

منذ ساعة واحدة
منازل ومبانٍ فلسطينية مدمرة في رفح جنوب قطاع غزة. رويترز

منازل ومبانٍ فلسطينية مدمرة في رفح جنوب قطاع غزة. رويترز

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طالبت 25 دولة -اليوم الاثنين- إسرائيل بالرفع الفوري للقيود التي تفرضها على تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، وشددت في الوقت ذاته على رفض أي إجراء لإحداث تغيير ديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونص البيان الصادر عن الحكومة البريطانية على أن “بريطانيا ودولا أخرى تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور”، وشدد على رفض التهجير القسري الدائم في الأراضي المحتلة، وأنه انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

واستنكرت الدول الموقعة على البيان التوزيع البطيء للمساعدات وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، وطالبوا إسرائيل برفع القيود عن تدفق المساعدات إلى قطاع غزة فورا.

وعبّرت الدول الموقعة على البيان عن استعدادها “لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة”.

وقالت الدول الـ25 إن مقترح نقل الفلسطينيين في غزة إلى مدينة إنسانية غير مقبول تماما، وأكدت دعمها جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق وقف إطلاق النار بغزة.

ودعا البيان إسرائيل لتمكين الأمم المتحدة والمنظمات للقيام بعملها في قطاع غزة، كما طالبها بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي

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