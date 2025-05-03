28 شهيداً جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.. واستشهاد طفلة جوعاً نتيجة الحصار!

فلسطينيون يحملون جثة شهيد أثناء بحثهم عن شهداء في موقع غارة إسرائيلية على منزل في جباليا شمال قطاع غزة في 2 مايو/أيار 2025. رويترز

استشهد 28 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، وفق مصادر طبية للجزيرة، 19 منهم استشهدوا باستهداف منازل وخيام النازحين بخان يونس جنوبا، وبينهم رضع وأطفال، كما استشهدت طفلة نتيجة سوء التغذية غربي مدينة غزة، مع استمرار حصار الجوع الذي يفرضه الاحتلال.

وأفادت الجزيرة بانتشال جثامين 9 شهداء بعد قصف إسرائيلي لمنزل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستشهد شابان وأصيب آخرون بنيران مسيّرة إسرائيلية استهدفت حي الدرج بمدينة غزة.

وأكدت القناة إصابة فلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية قصفت منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس، وأفاد بإصابة شاب بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي مخيم خان يونس، استشهد 11 فلسطينيا بينهم طفل و3 رضع و3 نساء نتيجة قصف إسرائيلي طال منزلا لعائلة بيرم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت الوكالة أن شهيدا وصل إلى مجمع ناصر الطبي من استهداف خيمه في شارع المجمع وهو باسم القدرة، وإصابة زوجته ونجليه.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المحطة بمدينة خان يونس، إضافة إلى استشهاد طفل جراء قصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة أصداء شمالا، بحسب الوكالة.

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية منزلا لعائلة أبو هجرس بمدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد امرأة حامل، كما أُصيب آخر.

وفي رفح، انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثمان شهيد مُتحلل على شاطئ بحر المدينة، فيما أكد مراسل الجزيرة أن الاحتلال نسف مباني سكنية في رفح.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لحيي التفاح والزيتون شرق مدينة غزة، فيما شن الجيش غارات جوية على حيي الزيتون والشجاعية شرق المدينة.

وفي وسط القطاع، استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين

طفلة شهيدة الجوع

ومع استمرار منع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية، استشهدت طفلة نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى الرنتيسي غربي مدينة غزة.

وشددت منظمات إغاثة في غزة على أن الغذاء والماء والوقود على وشك النفاد وأسعار المواد الشحيحة المتبقية خارج المتناول، وفق ما نقلته أسوشيتد برس.

وقالت منظمة أوكسفام بغزة إن الأمهات في القطاع يطعمن أطفالهن وجبة واحدة فقط يوميا في ظل أزمة جوع خانقة، بحسب المصدر السابق.

وحذرت شبكة المنظمات الفلسطينية غير الحكومية من أن 70 مطبخا مجتمعيا في غزة ستغلق خلال أسبوع إذا استمر الحصار ومنع دخول المساعدات.

ولفت المجلس النرويجي للاجئين إلى أن إنتاج الغذاء بغزة شبه مستحيل بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع الزراعة، مضيفا أن البحرية الإسرائيلية استهدفت الصيادين في قطاع غزة.

وأعلن أنه لم يتبق لدى أي منظمة إغاثة في غزة أي خيام لتوزيعها على النازحين، قائلا “إذا استمرت إسرائيل في حصارها لغزة فسيموت آلاف وسيحدث انهيار كامل للنظام”.

وأضاف أن إسرائيل خلقت وضعا لا يستطيع فيه الفلسطينيون بغزة زراعة غذائهم أو صيد الأسماك، بحسب أسوشيتد برس.

نقص الأدوية

على صعيد متصل، حذر مستشفى الكويت التخصصي في رفح من نقص حاد في معظم الأدوية والأغذية الأساسية اللازمة للمرضى.

وقال إن قطاع غزة يعاني نقصا حادا في أكثر من 75% من الأدوية الأساسية، مشيرا إلى أن القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية أصبحت على المحك، في ظل عدم كفاية مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية لأكثر من أسبوع.

وشدد على أن الخدمات الطبية سيتوقف معظمها دون تدخل عاجل وفوري.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، مما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.