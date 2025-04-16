3 آلاف مستوطن يقتحمون الأقصى والقدس تتحول لثكنة عسكرية

اقتحم أكثر من 3 آلاف مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى خلال 3 أيام، في حين حذر خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري من أن استباحة آلاف المستوطنين للأقصى واقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الحرم الإبراهيمي يمثلان رسالة خطيرة.

وأفادت مصادر للجزيرة صباح اليوم الأربعاء بأن مستوطنين إسرائيليين بدؤوا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى في رابع أيام عيد الفصح اليهودي وسط حراسة أمنية مشددة.

وقال “مركز وادي حلوة” الفلسطيني إن 3386 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الفصح اليهودي.

🔴مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة من الاحتلال في رابع أيام عيد الفصح العبري pic.twitter.com/2PJKWkBgI7 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 16, 2025

كما قالت محافظة القدس الفلسطينية إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي حولت مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية تزامنا مع عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ يوم السبت الماضي، ويستمر أسبوعا.

وأكدت المحافظة أن الاحتلال يفرض قيودا مشددة على الفلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس لتأمين اقتحامات المستوطنين، ويعرقل دخول المصلين إلى المسجد الأقصى ويحتجز بعضهم.

“رسالة خطيرة”

من جانبه، حذر خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، من أن استباحة آلاف المستوطنين للأقصى واقتحام بن غفير للحرم الإبراهيمي يمثلان رسالة خطيرة.

وقال الشيخ صبري إن اقتحامات الأقصى والحرم الإبراهيمي محاولة لفرض واقع جديد وتغيير هوية المقدسات الإسلامية في فلسطين، وهي اعتداء على الأقصى وعلى صلاحيات الأوقاف الإسلامية.

وحمّل الشيخ صبري حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدنيس المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.

وقال إن الاحتلال والمستوطنين تجاوزوا الخطوط الحمراء بإقامة طقوس تلمودية بالأقصى، مشيرا إلى استفزازاتهم للمصلين المسلمين.

وأكد أن الاحتلال يحول القدس لثكنة عسكرية ويشدد حصاره على أبواب الأقصى، ويضيق الخناق على المسلمين.

وقال صبري “يجب على الفلسطينيين في الداخل المحتل شد الرحال إلى الأقصى”.

وأمس الثلاثاء، قالت محافظة القدس الفلسطينية إن أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى في أول 3 أيام من عيد الفصح تضاعفت هذا العام مقارنة بالأيام ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت المحافظة أن المسجد الأقصى شهد خلال الأيام الأولى من عيد الفصح اليهودي لعام 2025 تصعيدا في وتيرة الاقتحامات “حيث اقتحمه في اليوم الأول (الأحد) 494 مستعمرا، وارتفع العدد في اليوم الثاني إلى 1149، ثم إلى 1732 مستعمرا في اليوم الثالث، تحت حماية قوات الاحتلال”.