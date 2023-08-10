3 قتلى في هجوم روسي على زابوريجيا الأوكرانية

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب تسعة في هجوم صاروخي روسي على مدينة زابوريجيا في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وفق ما قال مسؤولون أوكرانيون/ الخميس.

وشاهد مراسل من رويترز في الموقع فرق إغاثة وهي تحمل جثة على محفة. وفتش منقذون الحطام بينما توقفت سيارة إسعاف قرب بنايات ألحق بها الهجوم أضرارا.

وذكر بيان من مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “قتل ثلاثة وأصيب تسعة من بينهم رضيع عمره 11 شهرا.. نتيجة الهجوم على المركز الإقليمي… حصد القصف الروسي أرواح رجل (43 عاما) وشابتين كانتا تبلغان من العمر 19 و21 عاما”.

وقال مسؤولون إن اثنين قتلا على الفور بينما توفيت شابة متأثرة بإصاباتها خلال الليل في المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو نشره زيلينسكي تصاعد دخان من مبان محترقة ولحقت بها أضرار شديدة بجوار كنيسة.

وقال أناتولي كورتيف أمين مجلس مدينة زابوريجيا إن الكنيسة تعرضت للدمار بينما لحقت أضرار ببنايات مؤلفة من 15 طابقا.

وأشار مسؤولون أوكرانيون إلى زيادة ملحوظة مؤخرا في قصف روسيا لمنطقة زابوريجيا في الجنوب.

وقال مكتب زيلينسكي إن الجيش الروسي نفذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 82 ضربة على 21 قرية وبلدة في أنحاء منطقة زابوريجيا بالمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة.

وشن الجيش الأوكراني في بداية الصيف هجوما مضادا على القوات الروسية المحتلة في منطقة زابوريجيا الحيوية وأعلن منذ ذلك الحين عن تحقيق تقدم مستمر على تلك الجبهة.