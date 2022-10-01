3 قتلى من الحرس الثوري خلال مواجهات شرق إيران

قتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري، الجمعة، جراء مواجهات وقعت في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران ذات الغالبية السنية، وفق ما أعلنت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، السبت.

وقال بيان لدائرة العلاقات العامة لفيلق القدس الإيراني، اليوم، إن ”العقيد حميد رضا هاشمي، ومحمد أمين أزشقر، ومحمد أمين عريفي، لقوا مصرعهم خلال اشتباكات مع مسلحين معارضين ينتمون لجيش العدل البلوشي المعارض“.

من جانبه، ذكر مصدر أمني مطلع لوكالة أنباء ”فارس نيوز“، أن عبد المجيد ريغي وياسر شه بخش، العضوين في جماعة جيش العدل الانفصالية، قتلا خلال الحادث الذي وقع في مدينة زاهدان.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس عن مقتل قائد استخبارات الحرس في محافظة سيستان وبلوشستان العقيد علي موسوي، خلال اشتباكات قوى الأمن مع مجموعة أسمتها بالإرهابية، في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم محافظ سيستان وبلوشستان مدرس خياباني، أن الاشتباكات التي وقعت في زاهدان أسفرت عن مقتل 19 شخصا وإصابة 20 آخرين.

وقالت وكالة أنباء ”نسيم أون لاين“ المقربة من جهاز الاستخبارات الإيراني، إن تنظيم جيش العدل الذي وصفته بالإرهابي تبنى في قنوات تابعة له مسؤولية الهجوم على المخفر رقم 16 لقوى الأمن الداخلي الإيراني في شارع رازي بمدينة زاهدان.

وتشهد إيران احتجاجات شعبية مناهضة للنظام على خلفية مقتل الفتاة ”مهسا أميني“ 16 أيلول/سبتمبر 2022 في العاصِمة طهران، حينَ فارقت الحياة عقب إلقاء القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق التابعة لوزارة الداخلية.