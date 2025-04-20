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300 ألف نازح من الفاشر إلى طويلة خلال 20 يومًا فقط

منذ ساعتين
نازحون فروا من مخيم زمزم نحو الطويلة في دارفور - رويترز

نازحون فروا من مخيم زمزم نحو الطويلة في دارفور - رويترز

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في ظل تصاعد المعارك بين الجيش والدعم السريع في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان، تتواصل عمليات النزوح من معسكري زمزم وأبوشوك للنازحين في الفاشر إلى مناطق الكورما وطويلة التي تحولت إلى أكبر مخيم يضم مئات الآلاف من النازحين. وتقع طويلة نحو 65 كيلومتراً غربي مدينة الفاشر.

وقالت منسقية النازحين واللاجئين في دارفور للعربية /الحدث إن ما يقارب 300 ألف نازح قد وصلوا إلى منطقة طويلة منذ بداية الشهر الحالي، فضلاً عن عمليات نزوح سابقة لم يتم حصرها، حيث يتجاوز العدد خمس مئة ألف نازح من المعسكرات حول الفاشر وحدها خلال الأسابيع الماضية.

كما أشار المتحدث باسم المنسقية آدم رُجال إلى هناك حالات نزوح أخرى من الفاشر ومعسكراتها نحو عدة مناطق من بينها فنقا وجبل مرة ونيرتتي.

مقومات الحياة “منعدمة”
ولفت إلى انعدام مقومات الحياة من المياه والطعام والخدمات الصحية، إضافة إلى انعدام المساعدات الإنسانية وتوقفها إلى شمال دارفور مع وجود نقص كبير في المساعدات التي تصل إلى المخيمات بولايتي وسط وجنوب دارفور حيث لا تكفي حاجة النازحين هناك.

وكانت الأمم المتحدة أعربت عن مخاوفها بعد مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم 20 طفلاً، في هجمات لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وفق ما ورد من تقارير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال مكتب الأمم المتحدة (أوتشا) إن قوات الدعم السريع شنّت “هجمات برية وجوية منسّقة” في وقت سابق من الشهر الجاري على مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين.

وتسبب حصار قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر وعمليات القصف المدفعي في وضع إنساني صعب على المدنيين إثر توقف دخول البضائع والمواد الغذائية، فضلا عن تدهور الأوضاع الأمنية.

وتعد الفاشر مركز إقليم دارفور المكون من 5 ولايات وأكبر مدنه، والوحيدة بين عواصم ولايات الإقليم الأخرى التي لم تسقط بيد قوات الدعم السريع ويسيطر عليها الجيش السوداني.

    المصدر :
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