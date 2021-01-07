4 قتلى واعتقال العشرات حصيلة أحداث اقتحام أنصار ترامب للكونغرس

أعلنت شرطة واشنطن عن سقوط 4 قتلى بينهم سيدة متأثرة بإصابتها بطلق ناري ،نتيجة أعمال العنف التي شهدتها المدينة بعد اقتحام المئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكونغرس.

وأعلنت شرطة واشنطن في وقت سابق أن امرأة قتلت بالرصاص خلال الأحداث التي شهدها مبنى الكونغرس الليلة الماضية.

قال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت ج.كونتي، إن السيدة التي توفيت في العاصمة تعرضت لإطلاق نار من قبل أحد أفراد الشرطة المكلفة بحماية الكونغرس، مضيفا أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

وأوضح كونتي إن القوات اعتقلت 52 شخصا فيما يتعلق بالأحداث غير المسبوقة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ألينا غيرتس إن الجريحة توفيت، وأوضح قائد شرطة العاصمة الفدرالية روبرت كونتي خلال مؤتمر صحفي إن تحقيقا فتح لتحديد ملابسات إصابة المرأة بالرصاص.

ووفقا لوسائل إعلام أميركية، فإن القتيلة تدعى آشلي بابيت، وهي من عتاة مناصري ترامب، وأتت إلى واشنطن من سان دييغو في جنوب كاليفورنيا.

ونقلت قناة “كي يو إس آي” التلفزيونية التي تحدثت مع زوج القتيلة، إن “بابيت خدمت في الجيش لمدة 14 عاما، وكانت من أشد المؤيدين للرئيس ترامب”.

ووفقا للقناة التلفزيونية، فإن زوج القتيلة بقي في سان دييغو في حين سافرت زوجته إلى واشنطن للمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها ترامب أنصاره للاحتجاج على هزيمته أمام جو بايدن.

واكتفت شرطة واشنطن بالقول إن الأشخاص الثلاثة الآخرين الذين لقوا حتفهم، توفوا بسبب “طوارئ طبية”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.