480 شخصية دولية تدعو لفرض عقوبات على خامنئي

يتواصل الدعم الدولي سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي مع المحتجين في في إيران، حيث أطلقت مئات الشخصيات الدولية، الأربعاء، نداءً مشتركاً لتقديم دعم “ثابت” للإيرانيين الذين يحتجّون على الحكومة في بلدهم ويتحدّون القمع.

وجاء في النداء، الذي نشرته منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية غير الحكومية، أنّ “انتصار الحرية في إيران يمكن أن يعيد إحياء الموجة الديمقراطية العالمية التي كانت قوية جدًا في نهاية القرن العشرين، لكنها ضعفت في مواجهة الهجمة الاستبدادية المضادّة”.

والبيان الذي وقّعته 480 شخصية، من بينها الكاتبة البيلاروسية الحائزة على جائزة نوبل سفيتلانا أليكسييفيتش ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والممثل ريتشارد غير، يؤكّد أنّ المحتجّين “يستحقّون دعماً ثابتاً من محبّي الحرية في العالم”.

وقال الموقعون إنّ “انتصارهم سيعني التحرّر من نظام ينكر الانتخابات الحرّة وحريّة التعبير وسيادة القانون العادلة والحرية الشخصية في مجالات بسيطة مثل اختيار الملابس”.

واندلعت موجة الاحتجاجات ضدّ الحكومة الإيرانية بعد وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022 بعد أيام من توقيفها لدى “شرطة الأخلاق” في طهران؛ بزعم انتهاكها قواعد لباس المرأة الصارمة.

ويستمر تحدّي الحكومة منذ ذلك الحين، رغم حملة القمع الواسعة التي أسفرت عن إعدام عدد من الرجال واعتقال ما لا يقلّ عن 14 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.

ومن الموقّعين على النداء نشطاء إيرانيون في المنفى يدعمون الحركة الاحتجاجية، من بينهم المعارضة مسيح علي نجاد المقيمة في الولايات المتحدة، والممثلة غولشيفته فرحاني المقيمة في فرنسا، ولاعب كرة القدم علي كريمي، ونجل الشاه الراحل رضا بهلوي.

ودعا الموقّعون الحكومات إلى “فرض عقوبات على جميع المسؤولين الإيرانيين المتورطين في حملة القمع، بمن فيهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي”، وإلى “تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية”، كما دعوا زعماء “الحكومات الديمقراطية” إلى “استقبال قادة المعارضة الإيرانية في اجتماعات معلنة”.

واعتبر رئيس منظمة “فريدوم هاوس” مايكل أبراموفيتز أنّ البيان “يظهر الوحدة الرائعة لتحالف واسع من جميع أنحاء العالم مشكل من جميع الأطياف السياسية وكلّ شرائح المجتمع”.