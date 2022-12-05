500 حالة.. معدلات الإعدام في إيران هي الأعلى منذ خمس سنوات

احتجاجات في لندن حملة ضد استخدام إيران لعقوبة الإعدام (أرشيفية - GETTY IMAGES)

كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (الأحد 4-12-2022) عن عدد قتلى الإعدامات التي نفذها النظام الإيراني من بداية العام الحالي 2022.

المنظمة التي يقع مقرها بالعاصمة النرويجية أوسلو أكدت أن عدد الوفيات تجاوز الـ 500 شخص في إيران، وهو أعلى معدل لتنفيذ أحكام إعدام في إيران خلال 5 سنوات.

إلى ذلك لفتت المنطمة إلى أن السلطات الإيرانية أعدمت في وقت سابق الأحد 4 أشخاص بسجن رجائي شهر بمدينة كرج غرب العاصمة طهران بتهمة التعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، قال مجلس أمن الدولة الإيراني في وقت سابق إن 200 شخص لقوا حتفهم في إيران خلال أحداث الشغب التي اندلعت في أنحاء البلاد منذ منتصف سبتمبر أيلول، وهو رقم أقل كثيرا عما ذكرته جماعات حقوق الإنسان.

ويشمل عدد القتلى وفق البيان الإيراني الرسمي عناصر قوات الأمن والمدنيين الذين قتلوا خلال ما وصفته بـ”الهجمات الإرهابية” والاضطرابات الأمنية التي شهدتها مدن إيرانية، إضافة إلى عناصر من جماعات مسلحة وانفصالية.

يأتي ذلك فيما تعم الاحتجاجات إيران منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق.

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.

فيما عمدت القوات الأمنية إلى العنف والقمع، ما أوقع نحو 450 قتيلاً، بينما اعتُقل الآلاف.