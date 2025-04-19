53 شهيدا في غزة والمنظمات تحذر من نفاد الغذاء والدواء

ارتفع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة إلى 53 منذ فجر اليوم السبت؛ من بينهم أربعة قضوا في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا، شمالي القطاع؛ كما أدى القصف إلى إصابة عدد آخر.

وفي شارع أبو حصيرة، غربي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد خمسة فلسطينيين بينهم طفلان، وإصابة آخرين، في غارة إسرائيلية على خيمة كانت تؤوي نازحين.

كما أفاد مراسل الجزيرة في غزة باستشهاد مسن وطفلة، وإصابة آخرين معظمهم نساء، بقصف جوي إسرائيلي على منزل لعائلة غزال في حي التفاح، شرقي مدينة غزة. ونُقل المصابون إلى قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي، حيث وصف الأطباء إصاباتهم بالمتوسطة.

وأفاد المراسل بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف مدفعي مكثف من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمحيط “تلة الصوراني” بحي التفاح، شرقي مدينة غزة. وأشار إلى أن هناك انتشارا كبيرا لقوات الاحتلال شرق حي التفاح، وشرق جباليا البلد، ومنطقة “تلة الريس”، وسط تحليق كثيف للطائرات الحربية والمسيرات.

وتتعرض الأطراف الشرقية من حي التفاح بشكل يومي لقصف مدفعي وجوي، يؤدي لسقوط شهداء ومصابين في صفوف المحاصرين بداخله.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، قال مراسل الجزيرة إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف خيمة في منطقة المواصي، غربي المدينة؛ ما أدى لاستشهاد فلسطيني وابنته، وإصابة آخرين؛ بينما قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في مخيم خان يونس، غرب المدينة؛ ما أدى لاستشهاد شاب ووالدته.

يأتي هذا، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم السبت ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 51 ألفا و157 شهيدا و116 ألفا و724 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، أن “عدد الشهداء والمصابين منذ 18 من شهر مارس/آذار الماضي بلغت 1783 شهيدا و4683 مصابا”.

وأضافت “نُقل إلى مستشفيات قطاع غزة 92 شهيدا و219 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية”، مشيرة إلى أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

الوضع الإنساني

في غضون ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” إن مستشفيات الأطفال حديثي الولادة في غزة لا تملك معدات طبية كافية وتعمل في ظروف شديدة الصعوبة.

وحذرت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية من أن غزة تختنق، واصفة ما يحدث بأنه حرمان متعمد ومقصود. وأكدت أن السكان في غزة حرموا من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة؛ مشيرة إلى أن اكثر من خمسين يوما مرت دون أن يدخل غذاء أو وقود أو إمدادات صحية إلى القطاع.

وأضافت المفوضية أن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني نقصا حادا في الإمدادات، مشيرة إلى أن المستشفيات ممتلئة بضحايا القصف المكثف والمستمر محذرة من أن إمدادات المياه تنخفض بشكل حاد، وأن مخازن الغذاء التابعة للأمم المتحدة توشك على النفاد.

في الأثناء، قال أمجد الشوا رئيس شبكة المنظمات الأهلية للجزيرة إن الدواء والغذاء في غزة ينفدان وسوء التغذية ينتشر في صفوف الأطفال.

وأضاف “بتنا غير قادرين على التعامل مع نقص المساعدات في المخازن، حيث تتضاءل حصة الفرد من المياه إلى أقل من 6 لترات يوميا، فيما يعاني أصحاب الأمراض المزمنة من نقص الدواء ونقص الغذاء الخاص، وندعو إلى تدخل فوري لوضع حد للأزمة الراهنة في قطاع غزة”.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.