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6 قتلى على الأقل وعشرات المصابين في تدافع بمعبد هندي

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 3 - مايو - 2025 9:21 صباحًا
علم الهند

علم الهند

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قال مسؤول بالشرطة الهندية اليوم السبت إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 55 في تدافع بمعبد في ولاية جوا الساحلية الغربية حيث تجمع مئات من الهندوس.

وقع التدافع مساء أمس الجمعة أثناء مهرجان شري لايراي زاترا السنوي في قرية شيرجاو، والتي تشتهر بفعاليات مثل المشي على النار.

وقال شرطي في بانجيم عاصمة ولاية جوا “كان الأتباع يشهدون احتفالا دينيا، وأدت الحماسة الشديدة خلال الطقوس إلى التدافع”.

وأضاف “ستة أشخاص فقدوا حياتهم وأصيب ما لا يقل عن ثمانية آخرين بجروح خطيرة”.

ويتم الإبلاغ كثيرا عن حوادث تدافع خلال التجمعات الدينية الهندوسية الكبيرة في الهند، حيث تحتشد أعداد ضخمة من الناس في أماكن ضيقة متجاهلين عادة قواعد السلامة.

    المصدر :
  • رويترز

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