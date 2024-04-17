60 معاقا يوميا.. إسرائيل تعترف بإصابة 7200 جندي خلال العدوان على غزة

اعترفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة أكثر من 7200 جندي، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت شعبة التأهيل بالوزارة إن 7209 مصابين أدخلوا إلى جناح إعادة التأهيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وظهرت لدى نحو 30% منهم، أي 2111 مصابا، ردود فعل عقلية مختلفة (أزمات نفسية)، حسب هيئة البث (رسمية).

وأفادت بأن %95 من المصابين إجمالا هم من جنود الاحتياط دون سن 30.

ووفق شعبة إعادة التأهيل، فإن قسم إعادة التأهيل يستعد لاستقبال نحو 20 ألف مصاب جديد بنهاية 2024، بينهم مصابون بأعراض نفسية منها القلق واكتئاب ما بعد الصدمة وصعوبات التكيف والتواصل.

وفي السياق، قال موقع “والا” الإسرائيلي إن تل أبيب تسجل يوميا 60 معاقا جديدا بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

كما أشار الموقع إلى اعتراف الجيش بإعاقة أكثر من 2000 جندي وشرطي وعنصر أمن، منذ بداية حربه على غزة قبل أكثر من 6 أشهر.

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني الأربعاء، قُتل 604 ضباط وجنود وجُرح 3 آلاف و219 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.