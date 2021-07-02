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60 مليون دولار من السعودية لبرنامج الأغذية العالمي من أجل مساعدة اليمن

2 - يوليو - 2021

اليمن

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي بقيمة 60 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية للفئات الأشد احتياجا في اليمن.

وقال عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز سلمان للإغاثة في بيان، إن الاتفاقية ستسهم في توفير الأمن الغذائي لأكبر عدد ممكن من الأسر والأفراد الأشد احتياجا في مختلف المحافظات اليمنية.

من جهته، أشاد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي بالدعم السعودي “لحفظ حياة الملايين من المحتاجين في اليمن”.

وفي الشهر الماضي، بلغت نسبة توفير التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي 43 في المئة من حجم الخطة البالغ 3.85 مليار دولار، بحسب “رويترز”.

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