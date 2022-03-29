7 دول أوروبية تدعو مواطنيها لعدم "التطوع" للقتال في أوكرانيا

في وقت يستمر الأوكرانيون بالتصدي للغزو الروسي المستمر لبلادهم، دعت سبع دول في الإتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، الاثنين، مواطنيها إلى الإمتناع عن الإنخراط كمتطوعين لمساندة الأوكرانيين في القتال ضد الروس، في إعلان صدر عن وزراء العدل بهذه الدول.

وجاء في بيان بعد اجتماع لمجموعة “فاندوم”، نشرته وزارة العدل البلجيكية، أن وزراء الدول السبع “أثبطوا بالإجماع عزيمة الأوروبيين على الانضمام” إلى صفوف المقاتلين المتطوعين.

وتضم مجموعة “فاندوم” وزراء عدل فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وبلجيكا.

20 ألف مقاتل أوروبي

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن أواخر فبراير، تشكيل “فيلق دولي” لدعم جيش أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.

وفي مطلع آذار ، أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن حوالى 20 ألف مقاتل هم بشكل أساسي من دول أوروبية، تطوعوا للمشاركة في القتال ضد روسيا.

من جانبه، صرح وزير الداخلية الفرنسي، غيرالد دارمانان، إثر اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل “بالطبع نثبط عزيمة الأشخاص على التوجه إلى ساحة الحرب”.

وكشف وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في تصريحات صحفية قبل أيام، أن “أوكرانيا استقطبت أكثر من 20 ألف شخص أجنبي من 52 دولة، للمساعدة على القتال ضد روسيا”.