7 شهداء في دير البلح ووزارة الصحة في غزة تستنكر قصف المستشفى المعمداني

فلسطينيون يتفقدون مبنى داخل المستشفى المعمداني الذي تعرض لصاروخين إسرائيليين بعد وقت قصير من إجلاء المرضى، في مدينة غزة، 13 أبريل/نيسان 2025. رويترز

أفادت الجزيرة باستشهاد 9 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية كانوا يستقلونها غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما دانت وزارة الصحة في غزة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى المعمداني.

وقالت القناة إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت السيارة بشكل مباشر بأكثر من صاروخ.

وأشارت إلى أنه سبق هذه الغارة سلسلة غارات إسرائيلية على المناطق الغربية لمدينة دير البلح والمناطق الغربية لمدينة خان يونس.

كما سُجلت غارة جوية على منطقة المواصي الساحلية بعدة صواريخ قبيل فجر اليوم الأحد استهدفت خيمة تؤوي نازحين ومنزلا مأهولا بالسكان مما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد امرأة في إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما أفادن الجزيرة باستشهاد محمد الدرباشي مدير مركز شرطة غرب مدينة خان يونس؛ إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في المخيم الغربي للمدينة.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- سيطرتها على مسيرتين إسرائيليتين من طراز (كواد كابتر) خلال تنفيذهما مهام استخبارية وسط قطاع غزة.

استهداف المستشفى المعمداني

في الأثناء، استنكرت وزارة الصحة بغزة استهداف الاحتلال المستشفى المعمداني فجر اليوم وذلك بقصفه مبنى داخل حرم المستشفى وتدميره بالكامل، وهو ما أدى إلى إجلاء المرضى والعاملين في المستشفى.

واستهدفت غارة إسرائيلية بصاروخين مبنى الطوارئ في مستشفى المعمداني في مدينة غزة فجر اليوم ما أدى إلى تدميره بالكامل وخروج المستشفى عن الخدمة.

وأفادت الجزيرة بأن عشرات الجرحى والمرضى افترشوا الشوارع المحيطة بالمستشفى بعد القصف الإسرائيلي.

وطالبت صحة غزة المؤسسات الدولية والجهات المعنية بضرورة حماية القطاع الصحي في غزة بما كفلته القوانين والاتفاقيات الدولية والإنسانية والعمل الفوري على وقف الانتهاكات المستمرة بحق القطاع.

وفي مقابلة مع الجزيرة في نشرة سابقة، أكد المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة منير البرش أن العدوان الإسرائيلي على مستشفى المعمداني أخرج المستشفى الوحيد في مدينة غزة عن الخدمة.

وقال المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت للجزيرة إن خروج مستشفى المعمداني عن الخدمة يفاقم من معاناة المرضى في القطاع خاصة أن المستشفى هو الوحيد في منطقة غزة والشمال الذي به جهاز التصوير الطبقي.

وأضاف زقوت أن الاحتلال يواصل منع دخول أي أجهزة طبية رغم مناشدات منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر.

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قصف المستشفى المعمداني بمدينة غزة وتدمير طائرات الاحتلال لمبنى الاستقبال والطوارئ، وتشريد المرضى والجرحى فيه؛ جريمة حرب جديدة يرتكبها جيش الاحتلال ضمن مسلسل جرائمه الوحشية التي يرتكبها في القطاع.

وأضافت الحركة في بيان أن هذه الجريمة تؤكد أن الاحتلال يعمل بغطاء وتواطؤ أميركيين في ظل تعطيل كامل لكافة أدوات المحاسبة الدولية.

وحمّلت الحركة الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن جريمة الاحتلال الوحشية في مستشفى المعمداني، إذ إنها لم تكن لتقع لولا الضوء الأخضر الممنوح لها من واشنطن، وفق تعبيرها.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.