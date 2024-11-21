88 شهيدا بمجزرتين في بيت لاهيا والشيخ رضوان شمالي قطاع غزة

استشهد 88 فلسطينيا معظمهم نساء وأطفال في مجزرتين ارتكبهما جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس في بيت لاهيا وحي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة.

66 شخصا معظمهم أطفال ونساء استشهدوا وجرح أكثر من 100 آخرين في قصف إسرائيلي على حي سكني بمحيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتجدر الإشارة الى أن المنازل بمحيط كمال عدوان مكتظة بالنازحين و بقي صراخ الأطفال يُسمع لعدة ساعات تحت أنقاض المنزل المستهدف، ونشب حريق تحت الركام ما أدى لانقطاع أصوات الاستغاثة.

بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في محافظة شمال غزة.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية إن “كوادرنا الطبية في المستشفى تقوم بانتشال الجرحى ومعالجتهم لعدم وجود سيارات إسعاف”.

وأضاف، هناك 200 شخص في مكان المجزرة، ويوجد أعداد كبيرة جدا من الشهداء والإصابات والمفقودين تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم، مشددا على أن “المنظومة الصحية منهارة في شمال غزة، ولا تستطيع تقديم شيء، وكل مناشداتنا للعالم بلا جدوى”.

مجزرة مروعة: عشرات الشهداء تحولت أجسادهم إلى أشلاء وأجساد محترقة، غالبيتهم من النساء والأطفال، يصعب التعرف عليهم، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة العروقي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. pic.twitter.com/oLbb2XJqrk — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) November 20, 2024