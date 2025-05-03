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CIA تطلق حملة بالفيديو لتجنيد مسؤولين صينيين ساخطين

منذ 44 دقيقة
المخابرات المركزية الامريكية (CIA)

المخابرات المركزية الامريكية (CIA)

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أرسلت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، رسالة لمسؤولين في الحكومة الصينية يشعرون بالقلق بشأن مناصبهم، مفادها: “تعالوا وتعاونوا معنا”.

ونشرت وكالة الاستخبارات الأميركية، أول أمس الخميس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعي فيديو مصورين باللغة الصينية، تدعو فيهما المسؤولين الصينيين، الذين وصفتهم بـ”الساخطين”، إلى التواصل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

 

وحصد المقطعان الخاصان بالتجنيد، اللذان نشرا على منصتي “يوتيوب” و”إكس”، أكثر من 5 ملايين مشاهدة مجتمعين في يومهما الأول.

وتأتي هذه الحملة في وقت تعهد فيه جون راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بتعزيز اعتماد الوكالة على المعلومات الاستخبارية من المصادر البشرية، وتكثيف تركيزها على الصين التي تتهمها بواشنطن باستهداف مسؤولين أميركيين بعمليات تجسس مؤخراً.

وقال راتكليف في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس” إن المقطعين “يهدفان إلى تجنيد مسؤولين صينيين لسرقة أسرار”. وأضاف أن الصين “عازمة على الهيمنة على العالم اقتصادياً وعسكرياً وتكنولوجياً”.

 

 

    المصدر :
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