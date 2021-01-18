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FBI تتحرك للتأكد من السلامة الأمنية لجنود تأمين مراسم تنصيب بايدن

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 18 - يناير - 2021 9:14 صباحًا
الحرس الوطني الأمريكي يشارك في تأمين حفل تنصيب بايدن

الحرس الوطني الأمريكي يشارك في تأمين حفل تنصيب بايدن

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قال الجنرال دانيال هوكانسون، رئيس مكتب الحرس الوطني ،أن وكالات مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) تقوم بالتحقق من جميع عناصر الحرس الوطني للتأكد من أنهم لا يمثلون مخاطر أمنية خلال مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتبين في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول وأعمال الشغب في 6 يناير الحالي من جانب مناصري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن عددا من المتورطين على علاقة حالية أو سابقة بالجيش.

وجاءت تصريحات الجنرال دانيال هوكانسون، رئيس مكتب الحرس الوطني، ردا على سؤال لشبكة سي بي إس الإخبارية الأحد عما إذا كان يتم التحقق من الجنود لدى وصولهم واشنطن.

وقال هوكانسون “بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات والإف بي آي يتم التحقق من جميع الموظفين القادمين”.

وتفرض إجراءات أمنية هائلة في معظم واشنطن وأقيمت حواجز أمنية وأسلاك شائكة فيما تمت تعبئة نحو 25 ألف عنصر من الحرس الوطني للانتشار في العاصمة.

في رسالة مؤخرا إلى العسكريين قال قادة أركان الجيش الأميركي إن أعمال الشغب التي وقعت في يناير “تتعارض مع دولة القانون” مضيفا أنه يتعين على الجنود “أن يجسدوا قيم ومثل الأمة”.

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