FBI: كل 10 ساعات نفتح تحقيقاً عن الصين

في إطار التخوف الأمريكي من القوة المتنامية للصين، حذر كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي”، من التهديد الذي تشكله الصين على الولايات المتحدة.

وقال راي، الأربعاء، في جلسة استماع أمام الكونغرس، إن الصين وفي مسعاها لكي تصبح قوة عالمية، أصبحت تشكل أحد أكبر التهديدات للمصالح الاقتصادية والأمنية الأميركية.

وأوضح المسؤول الأميركي أن مكتبه يفتح تحقيقا حول بكين “كل عشر ساعات”.

ووفقا لراي، فإن مكتبه يحقق في نحو ألفي قضية “ترتبط بالحكومة” الصينية، مشيرا إلى زيادة بنسبة 1300 في المئة في تحقيقات التجسس الاقتصادي “على مدى السنوات العديدة الماضية”.

وجاء تعقيب راي غداة تقرير استخباراتي سنوي وصف الصين بأنها “التهديد الأكبر” للأمن القومي الأميركي.

وتضمن التقرير وجهات نظر أجهزة المخابرات الأميركية بشأن قضايا الأمن الخارجي الكبرى التي يواجهها الرئيس جو بايدن في عامه بالأول بالمنصب.

وأوضح التقرير أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يكثف جهوده “لتوسيع نفوذ الصين، على حساب الولايات المتحدة، مع إثارة الفرقة بين واشنطن وحلفائها”.

وحذر التقرير الاستخباراتي الأميركي من أن الصين تمتلك “قدرات كبيرة على شن هجمات إلكترونية قد تتسبب في أعطال محدودة ومؤقتة للبنية التحتية الحيوية” في الولايات المتحدة.

وحينما تستدعي المصلحة، والكلام للتقرير، فإن قادة الصين يعملون على “انتهاز الفرص” لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.

وحذر التقرير الأميركي من أن جهود روسيا لتقويض النفوذ الأميركي، تمثل تحديا أيضا.

كما أشار إلى إيران وكوريا الشمالية كمصدر خطر على الأمن القومي الأميركي.