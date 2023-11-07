أرتيتا: من واجبي الدفاع عن لاعبي أرسنال ودعمهم

بدا ميكل أرتيتا مدرب أرسنال غير نادم على تصريحاته الانفعالية بعد هزيمة فريقه 1-صفر أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذ وصف القرارات التحكيمية في المباراة بأنها “مخزية”.

وفي حديثه قبل مباراة فريقه على أرضه بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام إشبيلية قال المدرب الإسباني إنه سيفعل الشيء نفسه مرارا وتكرارا.

وقال للصحفيين “من واجبي أن أقف أمامكم وأمام الكاميرات وأن أقول رأيي بوضوح وصدق لما يحدث في المباراة وهذا ما فعلته وما قلته بكل صراحة.

“القرارات التي اتخذت حددت نتيجة المباراة وكان من واجبي الدفاع عن لاعبي فريقي ودعمهم، ودعم النادي أيضا والدفاع عنه بأفضل طريقة ممكنة. هذا ما سأفعله مرارا وتكرارا وبالطريقة التي أشعر أنها مناسبة وبالأدلة المتاحة”.

وتجرع أرسنال أول خسارة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد أن احتسب الحكم هدف نيوكاسل على الرغم من المراجعة المطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد بحثا عن ثلاث مخالفات محتملة أثناء بناء الهجمة.

وأصدر أرسنال بيانا أمس الاثنين دافع فيه عن أرتيتا وقال إن النادي “يستحق الأفضل” مضيفا أن رابطة الحكام الإنجليزية بحاجة ماسة لمراجعة معايير التحكيم.

وقال أرتيتا “أنا أؤيد نفس الرأي الذي يقول إن الأخطاء جزء من كرة القدم لكننا نسعى لتحسين اللعبة بكل ما نستطيع.

“هذا ما يفعله النادي في اجتماعات المدربين. نقدم تصورنا ونثير قضايا مختلفة لإصلاح الأمور بطريقة بناءة”.

وردا على سؤال مرة أخرى عن سلوكه وما إذا كانت تصرفاته تشجع على عدم احترام الحكام قال أرتيتا “عليكم أن تفهموا أن هذا الأمر من واجبنا. إذا كنتم تريدون رأينا فعلينا أن نعطيه بطريقة صادقة وواضحة.

“كن واضحا وصادقا ولكن محترما”.

وسيضمن أرسنال التأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا إذا فاز على إشبيلية في المجموعة الثانية.

ويتصدر فريق المدرب أرتيتا ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة عن لانس وأربع نقاط عن إشبيلية.

وقال أرتيتا “في اللحظة التي تتاح لك فرصة في كرة القدم لحسم الأمور، افعل ذلك.

“سيتعين علينا القيام بالكثير من الأشياء بشكل صحيح غدا أمام فريق جيد يتمتع بخبرة هائلة”.