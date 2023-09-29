إنجاز رياضي عالمي لقوى الأمن الداخلي

صدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة بيان جاء فيه:

“بعد فوزه منذ حوالى الشهرين على المقاتل النّمساوي “بول شفندنغر” Paul Schwendinger في بطولة “IFN” الاحترافيّة العالميّة، ونَيلِهِ حزام البطولة “IFN Professional k1”.

وأضاف البيان، “حقّق المعاون فراس عيد من رتباء قوى الأمن الداخلي، إنجازًا عالميًا جديدّا في مدينة “دوسبرغ” الألمانيّة حيث فاز بتاريخ 23-9-2023 على البطل الهولّندي المخضرم “نيكي لوبيز” Nicky Lopez بطل منظمات “Enfusion” و”WFL” و”Enter The Dragon” إضافةً الى منظّمات عالميّة أخرى، وذلك في بطولة “Fair Fighting Championship” الاحترافيّة العالميّة، ونال حزام البطولة بعد مباراة قويّة جدًا”.

وختم: “وكان المعاون عيد قدّ تلقّى دعم الجاليّة اللّبنانية، وكان يرافقه المدرّب بشير مارون، وبطل الـ “UFC” اللبناني – العالمي خالد طه، وشقيقه مدير الأعمال الرياضي محمد طه”.