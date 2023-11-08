إيطاليا تهزم فرنسا في نهائيات كأس بيلي جين كينج للتنس

منح انتصار مارتينا تريفيزان وجاسمين باوليني في الفردي إيطاليا الفوز على فرنسا في مواجهتهما الافتتاحية بالمجموعة الرابعة في نهائيات كأس بيلي جين كينج للتنس في إشبيلية، الأربعاء.

وتعافت تريفيزان من بداية متواضعة لتهزم أليز كورنيه صاحبة الخبرة 2-6 و6-2 و6-2 في المباراة الأولى.

وعوضت باوليني (27 عاما) تأخرها 4-2 في المجموعة الفاصلة لتفوز على كارولين جارسيا 7-6 و5-7 و6-4 في مباراة استمرت ساعتين و39 دقيقة.

وستسعى فرنسا للحصول على نقطة على الأقل في مباراة الزوجي التي ستقام لاحقا.

وفازت إيطاليا خمس مرات على فرنسا حتى الآن في آخر سبعة لقاءات بينهما في أبرز بطولات فرق السيدات.

وستواجه إسبانيا مستضيفة البطولة نظيرتها كندا في أولى مباريات المجموعة الثالثة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.