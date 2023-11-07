"انتصار مفاجئ" لشاختار على برشلونة بضربة رأس من سيكان

منحت ضربة رأس من دانيلو سيكان، إثر ارتقاء لأعلى، الفوز لشاختار دونيتسك 1-صفر على برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في مباراة ضمن المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.

وقدم الفريق الإسباني عرضًا مخيبًا للآمال بعد أن فاز بمبارياته الثلاث الأولى في المسابقة، وكان بحاجة إلى نقطة واحدة ليحجز مكانًا في دور الستة عشر قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات.

وأجرى مدرب برشلونة تشابي هرنانديز، تغييرات عدة على تشكيلته الأساسية، وعلى الرغم من سيطرته على الكرة طوال المباراة، إلا أنه عانى ضد دفاع شاختار المنظم بشكل جيد، ولم يطلق سوى تسديدة واحدة على المرمى خلال المباراة.

واتسم الفريق الأوكراني، الذي يلعب في هامبورغ، بالهجومية في الهجمات المرتدة ومنحهم سيكان تقدمًا مفاجئًا أمام بطل أوروبا خمس مرات في الدقيقة 40.

وارتقى المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا خلف المدافع أندرياس كريستنسن ليقابل تمريرة عرضية من جيورجي جوتشوليشفيلي من الخط الأيمن للملعب ليلعب الكرة بعيدًا عن متناول أيدي الحارس مارك-أندريه تير شتيجن في مرمى برشلونة.

وبعد نهاية الشوط الأول، حصل جوتشوليشفيلي على الكرة من المدافع ماركوس ألونسو وأطلق تسديدة مباشرة ارتدت من صدر تير شتيجن.

وتصدى حارس المرمى الألماني وبشكل رائع آخر بقدمه اليمنى لتسديدة سيكان من مسافة قريبة في الدقيقة 52 وتم إلغاء هدف لنيورتون في وقت لاحق بداعي التسلل.

ولم يتمكن برشلونة من تهديد مرمى الحارس دميترو ريزنيك حتى أجرى تشابي أربعة تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 60 بحلول جواو فيلكس والامين جمال كبديلين ما منح الفريق الزائر الشرارة التي يحتاجها بشدة.

ومع ذلك، صمد شاختار في مواجهة بعض الضغوط المتأخرة ليحقق النقاط الثلاث.

وقال تشابي لشبكة موفيستار بلس: “دوري أبطال أوروبا يتطلب أعلى مستوى واليوم لم نقم بذلك، غادرنا غاضبين.. أود اليوم أن أرجع الأمر إلى المباراة حيث لم نلعب بشكل جيد. علينا أن نتعافى ونتحسن”.

ولا يزال برشلونة يتصدر المجموعة الثامنة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات بفارق ثلاث نقاط عن بورتو وشاختار. ولدى الفريق البرتغالي مباراة مؤجلة وسيواجه رويال أنتويرب، الذي ليس لديه أي نقاط، في وقت لاحق يوم الثلاثاء.