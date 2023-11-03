الجمعة 19 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 3 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"ويفا" يفرض غرامة على برشلونة لانتهاكه قواعد الرقابة المالية

منذ 29 ثانية
شعار برشلونة

شعار برشلونة

A A A
طباعة المقال

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الجمعة، غرامة قدرها 500 ألف يورو على نادي برشلونة الإسباني، بسبب انتهاكه قواعد الرقابة المالية.

وقالت هيئة الرقابة المالية على الأندية ضمن ويفا في بيان، إن النادي الكاتالوني أعلن بشكل غير صحيح عن أرباحه “من بيع الأصول غير الملموسة (باستثناء انتقالات اللاعبين)” خلال السنة المالية 2022.

وبعدما حكم عليه الاتحاد الأوروبي بغرامة مالية في يوليو الماضي، استأنف نادي برشلونة ذلك القرار.

وبدأ بطل إسبانيا أخيراً الخروج من المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي واجهها في السنوات الأخيرة، إذ قام ببيع جزء كبير من دخله المستقبلي من حقوق البث التلفزيوني وأجزاء أخرى من النادي (على غرار “بارشا ستوديوز” ذراعه الإعلامية) للقدرة على الاستمرار في شراء وتسجيل اللاعبين على المدى القصير.

    المزيد من رياضة

    المدرب بيب غوارديولا
    غوارديولا: أواجه أصعب تحد مع سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ قدومي
    كرة الماء
    طوفان الأقصى
    بسبب الحرب.. إلغاء بطولة أوروبا لكرة الماء 2024 في "إسرائيل"
    رودريغو لاعب ريال مدريد
    ريال مدريد يمدد عقد مهاجمه رودريغو حتى 2028

    الأكثر قراءة

    الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    نصر الله يوجه رسالة وتحذير بشأن غزة.. وهذا فحواها
    جورجيا ميلوني
    مكالمة هاتفية تفضح المستور.. رئيسة وزراء ايطاليا تقع في فخ من العيار الثقيل
    قنابل مضيئة فوق مناطق في جنوب لبنان
    تطورات دمويّة في الجنوب.. القصف الإسرائيلي يتسبّب بسقوط شهداء وجرحى