السبت 27 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 11 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ثلاثية مبابي في مرمى ستاد رانس تدفع سان جيرمان نحو القمة

منذ 34 دقيقة
كيليان مبابي

كيليان مبابي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

سجل كيليان مبابي ثلاثية ليقود باريس سان جيرمان لصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوزه 3-صفر على ستاد رانس صاحب المركز الرابع اليوم السبت.

ويتصدر باريس سان جيرمان حامل اللقب الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نيس الذي تعادل بدون أهداف مع مونبلييه يوم الجمعة الماضي.

وسجل مبابي هدف التقدم بعد مرور ثلاث دقائق، حيث تلقى تمريرة عرضية وهو غير مراقب عند القائم البعيد ليسدد بهدوء باتجاه الزاوية السفلى للمرمى.

وضاعف مبابي النتيجة للضيوف في الدقيقة 59، حيث راوغ رقيبه ليسكن الكرة الشباك عند القائم البعيد اثر تمريرة عرضية منخفضة.

وقبل ثماني دقائق من النهاية، سجل المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما هدفه الثالث بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

واستمتع ستاد رانس بفترات جيدة من الاستحواذ وصنع الفرص لكنه لم يتمكن من التفوق على حارس مرمى باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

لاعبو مانشستر يونايتد
يونايتد يحقق ثاني انتصار على التوالي في الدوري بفضل هدف ليندلوف
لاعبو نادي ميلان
ميلان يواصل نتائجه السلبية ويتعادل مع مضيفه ليتشي في الدوري الإيطالي
هاري كين- رويترز
كين يمدد سجله القياسي من الأهداف في فوز بايرن على هايدنهايم

الأكثر قراءة

دبابات إسرائيلية
طوفان الأقصى
حرب شوارع والدبابات الإسرائيلية وسط قطاع غزة للمرة الأولى
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
المخابرات الأميركية تشكك بقدرة إسرائيل.. وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل هامة!
حزب الله
بعد رعب "طوفان الأقصى".. دعوة إسرائيليّة لضرب "حزب الله" وإبعاده إلى ما وراء الليطاني