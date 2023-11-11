ثلاثية مبابي في مرمى ستاد رانس تدفع سان جيرمان نحو القمة

سجل كيليان مبابي ثلاثية ليقود باريس سان جيرمان لصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوزه 3-صفر على ستاد رانس صاحب المركز الرابع اليوم السبت.

ويتصدر باريس سان جيرمان حامل اللقب الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نيس الذي تعادل بدون أهداف مع مونبلييه يوم الجمعة الماضي.

وسجل مبابي هدف التقدم بعد مرور ثلاث دقائق، حيث تلقى تمريرة عرضية وهو غير مراقب عند القائم البعيد ليسدد بهدوء باتجاه الزاوية السفلى للمرمى.

وضاعف مبابي النتيجة للضيوف في الدقيقة 59، حيث راوغ رقيبه ليسكن الكرة الشباك عند القائم البعيد اثر تمريرة عرضية منخفضة.

وقبل ثماني دقائق من النهاية، سجل المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما هدفه الثالث بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

واستمتع ستاد رانس بفترات جيدة من الاستحواذ وصنع الفرص لكنه لم يتمكن من التفوق على حارس مرمى باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما.