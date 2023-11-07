الأربعاء 23 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 8 نوفمبر 2023 |
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جريزمان وموراتا يسجلان ثنائية لكل منهما في انتصار أتليتيكو الساحق على سيلتيك

منذ دقيقتين
لاعبو أتليتيكو مدريد

لاعبو أتليتيكو مدريد (رويترز)

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سجل أنطوان جريزمان وألفارو موراتا ثنائي أتليتيكو مدريد هدفين لكل منهما ليساعدا فريقهما في التغلب على سيلتيك بعشرة لاعبين في انتصار ساحق للفريق الإسباني 6-صفر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

افتتح جريزمان التسجيل في الدقيقة السادسة بتسديدة منخفضة من على حافة منطقة الجزاء، قبل ان يتم طرد لاعب من سيلتيك بعد أن تلقى المهاجم دايزن مايدا بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 23 بعد تدخل عنيف على مدافع أتليتيكو ماريو إيرموسو.

وعزز موراتا تقدم أصحاب الأرض بتسديدة من مدى قريب في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل نهاية الشوط الأول، وأضاف جريزمان الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 60.

وأحرز البديل صمويل لينو الهدف الرابع بتسديدة متقنة في الزاوية اليسرى العليا بعد ست دقائق، ثم أطلق موراتا تسديدة لا يمكن إيقافها اثر ارتداد الكرة إليه في الدقيقة 76، وأكمل ساؤول نيجيز الانتصار من مسافة قريبة في الدقيقة 85.

وانتزع أتليتيكو صدارة المجموعة الخامسة برصيد ثماني نقاط قبل مباراتين على النهاية بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني الذي تغلب 1-صفر على فينوورد اليوم أيضا.

ويحتل الفريق الهولندي المركز الثالث برصيد ست نقاط بينما يتذيل سيلتيك الترتيب بنقطة واحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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