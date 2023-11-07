دورتموند يهزم نيوكاسل ويتصدر المجموعة السادسة مؤقتا

هز بروسيا دورتموند الشباك مرة في كل شوط ليهزم نيوكاسل يونايتد 2-صفر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء ويتصدر المجموعة السادسة مؤقتا قبل مباراتين من النهاية.

وسجل نيكلاس فولكروج مهاجم ألمانيا هدفا من مسافة قريبة في الدقيقة 26 محرزا هدفه الأول في البطولة وعزز يوليان براندت النتيجة من هجمة مرتدة في الدقيقة 79 ليحسم دورتموند اللقاء ويقلص فرص نيوكاسل في إنهاء المجموعة في أول مركزين.

وبدا صاحب الضيافة مهيمنا وتوقفت المباراة لفترة وجيزة في الشوط الثاني بسبب قيام المشجعين بإلقاء سبائك ذهبية مزيفة على أرض الملعب احتجاجا على إصلاحات يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إدخالها على البطولة.

وأهدر نيوكاسل، الذي بدا أكثر شراسة في الشوط الثاني، فرصة ذهبية لإدراك التعادل بضربة رأس جويلينتون من مسافة قريبة في الدقيقة 56.

ويتصدر دورتموند، الذي فاز الآن على النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراتيه بالمجموعة، برصيد سبع نقاط.

ويملك نيوكاسل، الذي افتقد لاعبين بارزين بسبب الإصابة بما في ذلك سفين بوتمان وألكسندر إيساك وهارفي بارنز وإليوت أندرسون، أربع نقاط.

ويستضيف ميلان، الذي يملك نقطتين، باريس سان جيرمان الذي يملك ست نقاط في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.