ردا على الشائعات الجديدة.. ريال مدريد يتحدث عن مفاوضات مع مبابي

نفى ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم السبت دخوله بمفاوضات مع مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي، ردا على الشائعات الجديدة التي تناقلتها الصحف هذا الأسبوع.

وأفاد نادي العاصمة مدريد في بيان: “في ضوء المعلومات الصادرة مؤخرا والتي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة والتي تتكهن بمفاوضات مزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا، يود ريال مدريد أن يعلن أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق”.

وتابع: “لم يتم إجراء مثل هذه المفاوضات مع أي لاعب ينتمي إلى باريس سان جرمان”.

وتداولت الصحف اليومية الرياضية هذا الأسبوع مستقبل بطل مونديالي روسيا 2018 ووصيف قطر 2022، بعدما لاحقته الشائعات طوال الصيف، علما أن اسمه بات مرتبطا بنادي ريال منذ فترة طويلة خصوصا أن عقده في باريس ينتهي في يونيو 2024.

وكانت صحيفة “ماركا” نشرت، الخميس، صورة لمبابي وأرفقتها بـ”ريال مدريد يلتزم الصمت لكنه يراه باللون الأبيض (لون النادي) في عام 2024″، مضيفة أن غرفة تبديل الملابس في مدريد “تعتقد أنه سيصل إلى سانتياغو برنابيو”.

وفي فرنسا، ذكرت “ليكيب” أيضا “مستقبلًا مليئا بالتشويق” للمهاجم الدولي الفرنسي البالغ 24 عاما والذي وفقًا للصحيفة الرياضية اليومية، لا يستبعد حاليا احتمال التمديد مع سان جرمان.

وعاد مبابي للمشاركة مع الفريق الأوّل في 13 أغسطس بعد أن تم ايقافه من قبل إدارة النادي بسبب عدم رضاها عن قراره بعدم تفعيل خيار تمديد عقده.

وقال القطري ناصر الخليفي رئيس النادي في 5 يوليو الماضي، خلال تقديم المدرب الإسباني لويس إنريكي الوافد الجديد إلى العاصمة باريس لتسلم المهام الفنية خلفا لكريستوف غالتييه: “نريده أن يبقى، يمكننا تكرار ذلك مرتين أو ثلاث مرات. لكنه لا يستطيع الرحيل مجاناً. إنه أمر غير قابل للتفاوض”.

وخفت حدة التوترات مذاك واستعاد المهاجم الفرنسي مكانه الأساسي ومكانته كقائد، فسجل 10 أهداف في 10 مباريات بالدوري الفرنسي الذي يحتل فيه الصدارة موقتا برصيد 24 نقطة.