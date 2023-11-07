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ريال مدريد يمدد عقد لاعب الوسط الفرنسي إدواردو حتى 2029

منذ ساعة واحدة
شعار ريال مدريد

شعار ريال مدريد

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أعلن ريال مدريد عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الثلاثاء تمديد عقد لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا حتى 2029.

وانضم كامافينجا (20 عاما) إلى ريال مدريد قادما من ستاد رين في 2021 في صفقة قدرتها وسائل إعلام بقيمة 31 مليون يورو (33.132 مليون دولار).

وقال النادي الإسباني في بيان عبر موقعه على الإنترنت‭‭ ‬‬”توصل ريال مدريد وكامافينجا لاتفاق لتمديد عقد اللاعب ليستمر مع الفريق حتى 30 يونيو 2029″.

وفاز كامافينجا بستة ألقاب مع ريال مدريد منها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس ملك إسبانيا.

وجاء الإعلان عن تمديد عقد كامافينجا، الذي خاض 114 مباراة مع ريال مدريد، بعد تمديد الفريق الإسباني لعقد مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور حتى 2027 ومواطنه رودريجو حتى 2028.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري وله 29 نقطة متأخرا بنقطتين على جيرونا المتصدر.

    المصدر :
  • رويترز

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