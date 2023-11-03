الجمعة 19 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 3 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غوارديولا: أواجه أصعب تحد مع سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ قدومي

منذ ساعة واحدة
المدرب بيب غوارديولا

المدرب بيب غوارديولا

A A A
طباعة المقال

يعتقد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بات أصعب كثيرا من أي وقت مضى منذ انضمامه إلى النادي قبل أكثر من سبع سنوات.

ويستهدف مدرب سيتي الفوز بلقب الدوري الرابع على التوالي هذا الموسم لكنه يواجه منافسة شرسة وخسر فريقه مرتين في أول 10 مباريات.

ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري برصيد 24 نقطة متأخرا بنقطتين عن توتنهام هوتسبير المتصدر.

وقال غوارديولا للصحفيين اليوم الجمعة قبل مواجهة ضيفه بورنموث “بات كل موسم أكثر شراسة مقارنة بالوقت الذي وصلت فيه. يوجد مدربون أفضل وفرق أفضل.

“لا تزال هناك 28 مباراة وستحدث أشياء كثيرة”.

ويكن غوارديولا كل الاحترام لبورنموث الذي فاز بأول مباراة له في الدوري مطلع الأسبوع بعد أربع هزائم متتالية بفوزه على ضيفه بيرنلي 2-1.

وقال غوارديولا “أندوني (إيراولا) مدرب مذهل، يلعب بشكل هجومي وجذاب.

“لديهم روح جيدة ولا يتراجعون. النتيجة (ضد بيرنلي) تمنحهم الثقة”.

وكان مهاجم سيتي إرلينج هالاند (23 عاما)، أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته يوم الاثنين الماضي بعد تسجيله 52 هدفا في 53 مباراة الموسم الماضي حيث فاز سيتي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

لكن النرويجي احتل المركز الثاني خلف ليونيل ميسي.

وقال غوارديولا “لقد رأيته سعيدا للغاية لكونه منافسا قريبا لميسي و(كيليان) مبابي وبقية اللاعبين. كانت ليلة كبيرة لمانشستر سيتي.

“هالاند أمامه مسيرة طويلة حافلة وعليه أن يواصل الفوز وأن تتاح له فرصة ليقول ربما في الموسم المقبل يمكنني أن أكون هناك. لقد كان سعيدا بوجوده هناك”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كرة الماء
طوفان الأقصى
بسبب الحرب.. إلغاء بطولة أوروبا لكرة الماء 2024 في "إسرائيل"
رودريغو لاعب ريال مدريد
ريال مدريد يمدد عقد مهاجمه رودريغو حتى 2028
كأس العالم
الاتحاد الأسترالي: لن نتقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034

الأكثر قراءة

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
نصر الله يوجه رسالة وتحذير بشأن غزة.. وهذا فحواها
جورجيا ميلوني
مكالمة هاتفية تفضح المستور.. رئيسة وزراء ايطاليا تقع في فخ من العيار الثقيل
قنابل مضيئة فوق مناطق في جنوب لبنان
تطورات دمويّة في الجنوب.. القصف الإسرائيلي يتسبّب بسقوط شهداء وجرحى