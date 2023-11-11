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كين يمدد سجله القياسي من الأهداف في فوز بايرن على هايدنهايم

منذ 4 دقائق
هاري كين- رويترز

هاري كين- رويترز

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سجل هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ هدفين في الفوز 4-2 على هايدنهايم اليوم السبت ليقود الفريق إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مؤقتا بينما مدد رقمه القياسي في تسجيل الأهداف بألمانيا.

وافتتح كين، الذي سجل الآن 21 هدفا في 15 مباراة بالدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا مع بايرن، أهدافه في الدقيقة 14 عندما استدار بجسده بشكل رائع وأطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وهز قائد إنجلترا الشباك مرة أخرى بضربة رأس قوية قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 17 هدفا في أول 11 مباراة في الموسم.

ورد هايدنهايم بقوة وسجل هدفين في أربع دقائق نتيجة دفاع بايرن المهزوز، حيث هز تيم كليندينست ويان-نيكلاس بيسته شباك أصحاب الأرض لتصبح النتيجة 2-2.

لكن رفائيل جيريرو استعاد التقدم لأصحاب الأرض سريعا في الدقيقة 72 وأضاف إيريك مكسيم شوبو-موتنج الهدف الرابع بضربة رأس قبل النهاية بخمس دقائق ليتقدم الفريق البافاري للصدارة برصيد 29 نقطة.

ويستضيف باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة أونيون برلين المتعثر غدا الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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