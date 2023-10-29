مارتن يفوز بسباق تايلاند للدراجات النارية ويقلص الفارق

قدم الإسباني خورخي مارتن متسابق فريق براماك ريسنج أداء كبيرا مطلع الأسبوع الحالي ليفوز وبعد منافسة مثيرة بسباق جائزة تايلاند الكبرى للدراجات النارية انطلاقا من المركز الأول بعد التتويج بسباق السرعة ويقلص الفارق الذي يفصله عن منافسه الإيطالي فرانشيسكو بانيايا متصدر الترتيب العام للبطولة إلى 13 نقطة اليوم الأحد.

وأنهى مارتن سباق اليوم متقدما على براد بيندر متسابق كيه.تي.إم وبانيايا ممثل دوكاتي بعد معركة مثيرة على المراكز الثلاثة الأولى تبادل خلالها المتنافسون المواقع في أخر لفتين.

وعوقب بيندر وهو من جنوب افريقيا بالتأخير مركز واحد لتجاوزه حدود الحلبة ما يعني حصوله على المركز الثالث بعد بانيايا.

وكانت المعركة على المراكز الثلاثة الأولى رابع أشرس منافسة في تاريخ هذه الفئة المتميزة من السباقات إذ أنهى المتنافسون الثلاثة الأوائل السباق بفارق 0.253 ثانية عن بعضهم.

وقال مارتن في مقابلة بعد السباق “أنا سعيد جدا. شعور هائل. اليوم لم أتفوق عليهم في السرعة. وكان لابد لي من تقديم أكثر من 100 في المئة (من طاقتي).

“السرعة كانت رائعة وأسلوب إدارة الإطارات كان عظيما. اللحظات الصعبة منهكة لكنها تجعلك أكثر قوة.”

وسجل مارتن زمنا قياسيا لأسرع لفة ليحصل على مركز أول المنطلقين أمس السبت وحافظ على تقدمه من البداية وحتى النهاية ليفوز بخامس سباق للسرعة على التوالي والسابع إجمالا خلال الموسم الحالي.

وفي السباق اليوم حافظ مارتن أيضا على موقعه في الصدارة معظم الوقت لكنه فقد المركز الأول قبل أخر أربع لفات.