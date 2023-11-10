مدرب سيتي: إصابة ستونز ليست سيئة كما كان معتقدا

لن يشارك جون ستونز لاعب مانشستر سيتي في مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد لكن مدربه بيب جوارديولا قال إن إصابته ليست خطيرة كما كان يعتقد.

وبعد عودته للمنافسات بعد غيابه عن 11 من أول 12 مباراة لعبها سيتي، خرج ستونز بين شوطي المباراة في الفوز 3-صفر على يانج بويز في دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وصرح جوارديولا بعد المباراة بأن إصابة المدافع تفاقمت، لكنه بدا أكثر تفاؤلا اليوم الجمعة.

وقال جوارديولا “أخبرني الطبيب بأن الوضع ليس بهذا السوء، لكنني لا زلت لا أعرف”.

وتدرب المدافع مانويل أكانجي اليوم الجمعة ليبدد المخاوف التي أثيرت بشأن تعرضه للإصابة.

وأضاف جوارديولا “إنه بحالة جيدة. تدرب اليوم بصورة جيدة”.

وعاد حامل اللقب إلى صدارة الدوري مطلع الأسبوع الجاري برصيد 27 نقطة من 11 مباراة بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام. ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 15 نقطة لكنه حصل على دفعة معنوية كبيرة بفوزه 4-1 على توتنهام.

وقال جوارديولا عن تشيلسي “يلعب بشراسة هجومية ولديه أنماط جيدة. ليس على مقربة من الفوز بالدوري (في الوقت الحالي) لكنه أحد أقوى الفرق وإحدى أصعب المباريات التي نخوضها هذا الموسم”.

وأضاف “أظهر في المباراة الأخيرة أنه مفعم بالحيوية والروح (القتالية) والشراسة الهجومية. سنحاول الحفاظ على مستوانا لكن سينافس تشيلسي على الألقاب (مجددا) آجلا أو عاجلا، لا شك في ذلك”.