ميلان ينتفض أمام سان جيرمان ويحقق انتصاره الأول بدور المجموعات

سجل أوليفييه جيرو هدفا من ضربة رأس بعد الاستراحة ليقود ميلان للفوز 2-1 على باريس سان جيرمان ليحقق الفريق الإيطالي انتصاره الأول هذا الموسم ضمن المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ومنح ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان السابق التقدم لباريس سان جيرمان لكن تفوق الفريق الزائر لم يدم سوى دقيقتين حين تعادل رافائيل لياو بهدف بهلواني قبل أن يسجل جيرو هدف الفوز الثمين أمام 75649 متفرجا في ملعب سان سيرو.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة بست نقاط بعد أربع مباريات متأخرا بنقطة واحدة خلف بروسيا دورتموند. وجمع ميلان خمس نقاط ليكون ثالث الترتيب متقدما بنقطة واحدة على نيوكاسل يونايتد.

وكانت المباراة مثيرة في شوطها الأول من الطرفين ورغم تراجع ايقاعها بعد الاستراحة، لكنها ظلت ممتعة في ظل تماسك ميلان حتى النهاية رغم ضغط سان جيرمان.