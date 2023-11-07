الأربعاء 24 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 8 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميلان ينتفض أمام سان جيرمان ويحقق انتصاره الأول بدور المجموعات

منذ ساعتين
لاعبو إنتر ميلان

لاعبو إنتر ميلان (رويترز)

A A A
طباعة المقال

سجل أوليفييه جيرو هدفا من ضربة رأس بعد الاستراحة ليقود ميلان للفوز 2-1 على باريس سان جيرمان ليحقق الفريق الإيطالي انتصاره الأول هذا الموسم ضمن المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ومنح ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان السابق التقدم لباريس سان جيرمان لكن تفوق الفريق الزائر لم يدم سوى دقيقتين حين تعادل رافائيل لياو بهدف بهلواني قبل أن يسجل جيرو هدف الفوز الثمين أمام 75649 متفرجا في ملعب سان سيرو.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة بست نقاط بعد أربع مباريات متأخرا بنقطة واحدة خلف بروسيا دورتموند. وجمع ميلان خمس نقاط ليكون ثالث الترتيب متقدما بنقطة واحدة على نيوكاسل يونايتد.

وكانت المباراة مثيرة في شوطها الأول من الطرفين ورغم تراجع ايقاعها بعد الاستراحة، لكنها ظلت ممتعة في ظل تماسك ميلان حتى النهاية رغم ضغط سان جيرمان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

إرلينغ هالاند
هالاند يسجل ثنائية ليقود سيتي للتقدم لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا
لاعبو أتليتيكو مدريد
جريزمان وموراتا يسجلان ثنائية لكل منهما في انتصار أتليتيكو الساحق على سيلتيك
من مباراة شاختار وبرشلونة (رويترز)
"انتصار مفاجئ" لشاختار على برشلونة بضربة رأس من سيكان

الأكثر قراءة

طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مطار رفيق الحريري الدولي
حركة مطار رفيق الحريري.. تراجع القادمين 20% وزيادة المغادرين 4%
قذيفة "الياسين-105"
طوفان الأقصى
أسقطت الميركافا والنمر.. معلومات خطيرة عن قذيفة "الياسين-105" والمسافة صفر
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
طوفان الأقصى
فيديو.. أنباء تتحدث عن تعرّض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمحاولة اغتيال