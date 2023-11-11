ميلان يواصل نتائجه السلبية ويتعادل مع مضيفه ليتشي في الدوري الإيطالي

فرط ميلان في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه ليتشي ليستمر فريق المدرب ستيفانو بيولي دون أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

ومنح أوليفييه جيرو المقدمة لميلان قبل نصف ساعة من اللعب بعد تمريرة عرضية من تيو هرنانديز قبل أن يسدد تياني رايندرز من بين قدمي الحارس فلاديميرو فالكوني بعد مجهود فردي ليجعل النتيجة 2-صفر في الدقيقة 35.

وقلص ليتشي الفارق في الدقيقة 66 عن طريق نيكولا سانسوني بعد ركلة ركنية ثم تعادل الجناح لاميك باندا بعدها بأربع دقائق بتسديدة من مدى قريب ليحرم ميلان من نقاط المباراة الثلاث.

ويحتل ميلان المركز الثالث وله 23 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن إنتر ميلان المتصدر وثلاث نقاط عن يوفنتوس ثاني الترتيب وللفريقين مباراة متبقية.