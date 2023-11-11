السبت 27 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 11 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميلان يواصل نتائجه السلبية ويتعادل مع مضيفه ليتشي في الدوري الإيطالي

منذ 26 ثانية
لاعبو نادي ميلان

لاعبو نادي ميلان (رويترز)

A A A
طباعة المقال

فرط ميلان في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه ليتشي ليستمر فريق المدرب ستيفانو بيولي دون أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

ومنح أوليفييه جيرو المقدمة لميلان قبل نصف ساعة من اللعب بعد تمريرة عرضية من تيو هرنانديز قبل أن يسدد تياني رايندرز من بين قدمي الحارس فلاديميرو فالكوني بعد مجهود فردي ليجعل النتيجة 2-صفر في الدقيقة 35.

وقلص ليتشي الفارق في الدقيقة 66 عن طريق نيكولا سانسوني بعد ركلة ركنية ثم تعادل الجناح لاميك باندا بعدها بأربع دقائق بتسديدة من مدى قريب ليحرم ميلان من نقاط المباراة الثلاث.

ويحتل ميلان المركز الثالث وله 23 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن إنتر ميلان المتصدر وثلاث نقاط عن يوفنتوس ثاني الترتيب وللفريقين مباراة متبقية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

جون ستونز
مدرب سيتي: إصابة ستونز ليست سيئة كما كان معتقدا
من مباراة ليفربول وتولوز (رويترز)
"خسارة مفاجئة" لليفربول أمام تولوز في الدوري الأوروبي
ليونيل ميسي
ميسي الى قائمة المُستثمرين في الألعاب الإلكترونية

الأكثر قراءة

دبابات إسرائيلية
طوفان الأقصى
حرب شوارع والدبابات الإسرائيلية وسط قطاع غزة للمرة الأولى
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
المخابرات الأميركية تشكك بقدرة إسرائيل.. وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل هامة!
حزب الله
بعد رعب "طوفان الأقصى".. دعوة إسرائيليّة لضرب "حزب الله" وإبعاده إلى ما وراء الليطاني