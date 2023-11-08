نابولي يتعثر بالتعادل مع أونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

تعادل أونيون برلين مع مضيفه نابولي 1-1 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، بعدما سجل هدفا عكس سير المباراة في الشوط الثاني.

ووضع الفريق الألماني حدا لسلسلة من الهزائم في 12 مباراة بجميع المسابقات، لكنه فقد حظوظه في التأهل لدور خروج المغلوب قبل مباراتين على النهاية.

ومنح ماتيو بوليتانو تقدما مستحقا للفريق الإيطالي في الدقيقة 39 بعد شوط أول من جانب واحد، قبل أن يتعادل ديفيد فوفانا من هجمة مرتدة بعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني في أول فرصة خطيرة للفريق الألماني أثناء اللعب.

وبهذا التعادل، يحتل نابولي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط متأخرا بنقطتين عن ريال مدريد المتصدر والذي سيواجه براجا صاحب الثلاث نقاط في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ويحتل أونيون برلين، الذي خسر جميع مبارياته السابقة في المجموعة، المركز الأخير برصيد نقطة واحدة ولم يعد بإمكانه التأهل إلى مراحل خروج المغلوب.