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هالاند يسجل ثنائية ليقود سيتي للتقدم لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا

منذ 28 ثانية
إرلينغ هالاند

إرلينغ هالاند

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سجل إرلينج هالاند هدفين ليقود مانشستر سيتي حامل اللقب للعبور لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات بعد الفوز 3-صفر على ضيفه يانج بويز السويسري اليوم الثلاثاء.

وواصل فريق المدرب بيب جوارديولا انطلاقته المثالية وضمن مقعدا في مراحل خروج المغلوب بعدما جمع 12 نقطة بعد أربع مباريات في المجموعة السابعة.

ويحتل يانج بويز، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ساندرو لوبر في الدقيقة 53، المركز الرابع وله نقطة واحدة.

وبدأ سيتي المباراة بقوة وضغط وسجل هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة 23 بعد مخالفة من لوبر على ماتيوس نونيز داخل منطقة الجزاء. وسدد ماكينة التهديف النرويجية بقوة عكس اتجاه الحارس أنتوني راسيوبي.

وجعل فيل فودن النتيجة 2-صفر قبل الاستراحة بعدما تمريرة من جاك جريليش. وتوغل لاعب إنجلترا داخل منطقة الجزاء وسدد كرة منخفضة في شباك الحارس راسيوبي.

وكان هدف هالاند الثاني، والرابع في مباراتين أمام يانج بويز، رائعا حين سدد كرة قوية من مسافة 20 ياردة في الدقيقة 51.

وتلقى المهاجم البالغ عمره 23 عاما تحية قوية من جماهير صاحب الأرض أثناء مغادرته الملعب بعدها بدقائق.

    المصدر :
  • رويترز

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