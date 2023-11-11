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يوفنتوس يتصدر الدوري الإيطالي بفوزه على كالياري

منذ 40 دقيقة
نادي يوفنتوس

نادي يوفنتوس

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تصدر يوفنتوس ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 2-1 على ضيفه المتواضع كالياري اليوم السبت بفضل هدفين للمدافعين جليسون بريمر ودانييلي روجاني في الشوط الثاني ليحقق الفريق انتصاره الخامس تواليا.

وافتتح بريمر التسجيل بعد ساعة من البداية بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من فيليب كوستيتش، وجعل روجاني النتيجة 2-صفر بعدها بعشر دقائق عندما تابع الكرة بصدره نحو الشباك بعد تسديدته التي ارتدت من العارضة إثر ركلة ركنية.

وأسكت كالياري الجماهير في استاد يوفنتوس عندما قلص الفارق في الدقيقة 75 عن طريق المدافع ألبرتو دوسينا الذي سجل بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

ويتصدر يوفنتوس الدوري برصيد 29 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على إنتر ميلان الذي يستضيف فروزينوني غدا الأحد. ويحتل كالياري المركز 17 بتسع نقاط.

    المصدر :
  • رويترز

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