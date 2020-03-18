أخيرا ادرك ترامب ان الفيروس التاجي هو اكبر منه .. ولا يستطيع السيطرة عليه كما سبق و اعتقد

عندما سيكتب التاريخ عن فايروس Covid-17، سيكون ١٦ مارس ٢٠٢٠ نقطة تحول . فبعد مرور أسابيع من نضاله و محاولة اثبات مرونته مع ازمة كورونا، اعترف ترامب أخيرا انه هناك قوى اقوى بكثير من اجندته.

الفيروس أكبر من ترامب وأكبر من منتقديه. إنه يتطلب تغييرات عميقة في الحياة اليومية الأمريكية – بغض النظر عمن قد يفوز أو يخسر من الناحية السياسية.

سيكون الاضطراب العالمي شديدًا وطويل الأمد. ودفن ترامب أخيرًا الفكرة الخطيرة والمثيرة للانقسام التي مفادها أن هذه الحالة الطارئة للصحة العامة في العالم مبالغ فيها ، مخترعة من أعداؤه لإلحاق الضرر بإنجازاته.

اهم ما قاله ترامب حتى الآن كان عن موقف شخصي .

قال الرئيس: “لقد تحدثت بالفعل مع ابني” ، في إشارة إلى بارون ترامب البالغ من العمر 13 عامًا. فسأله: “ما مدى سوء هذا؟”

في جميع أنحاء البلاد ، وربما في جميع أنحاء العالم ، هلع الآباء عندما سماع ذلك. فجزء من الألم بالنسبة للأهالي في الأسابيع القليلة الماضية كان النضال للإجابة على هذا السؤال لأنفسهم حتى يتمكنوا من الإجابة عليه بشكل مقنع لأطفالهم. ان حياتهم تغيرت حذريا بعد الفيروس : لا مدرسة ، ولا نوادي ، ولا رياضة.

قد يفقدون وظائفهم ، وهواياتهم ، حتى حقهم في الحصول على وجبات صحية ، واستشاراتهم ، وتدريبهم ، بالإضافة لسعيهم لتحقيق الأهداف التي طال انتظارها. فما مدى سوء الوضع في ظل هذا المرض ، يسأل الأهالي انفسهم .

كنت قد انتقدت نهج ترامب المتعثر والانحلالي تجاه الوباء ، ولكن في هذه الحالة ، اعتقدت أن إجابته كانت مثالية: “الأمر سيء” ، قال لابنه. تماما مثل ذلك ، لم يحاول تجميل الصورة لإبنه. إن الكذب على أعدائنا أسهل من الكذب على أحبائنا. وكرر: “إنه أمر سيئ ، لكننا نأمل أن نكون أفضل حالة ، وليس أسوأ حالة ، وهذا ما نعمل من أجله”.

Covid-19 ، وهو مرض تنفسي يمكن أن يكون كالحكم بالإعدام ظلما، هو في الواقع سيئ خاصة مع تفشي الوباء في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة ، فهناك الآن حالات خارج الصين أكثر من اتلك التي في داخلها. تشير الدراسات الى ان عدد الوفيات سيصل الى مئات الألاف و اكتر في الولايات المتحدة الأميركية فقط .

باعترافنا أولاً بأن هذا سيء ، نحن أحرار في النظر في أفضل الاستجابات وأسوأ الحالات كأمة وليس كجماعات.

لم يكن الفرز سهلاً ، ولكن لأول مرة فيما يبدو أمن عصور ، يتعادل الأمريكيون ذوي العزم والنية الحسنة مع التهديد غير المنطقي للمرض وأولئك الذين سيستغلون التفشي لتحقيق مكاسب شخصية.

يتبادل حكام الولايات الحمراء وحكام الولايات الزرقاء البيانات وأفضل الممارسات. الليبراليون في نيويورك يستنكرون العمدة اليساري بيل دي بلاسيو للانضمام إلى القتال بطريقة جادة ، في حين أن المحافظين في أوكلاهوما يرسلون نفس الرسالة إلى الحاكم اليميني كيفين ستيت..

نحن الآن – ومن الجرأة علي قولها – في نفس الصفحة. أصبح الناس من جميع الفئات السياسية المختلفة يرون أن حفنة من الحالات ا في أوروبا والولايات المتحدة تحولت إلى عشرات الآلاف من الحالات في غضون أسابيع قليلة فقط و هنا يكمن الذعر و الخطر .

الكل يقوم بالحسابات ، بعضها بخبرة أكثر من البعض الآخر ، ولكن كلنا أذكياء بما يكفي لإدراك كيف سيبدو المنحنى المتعلق بالمرض إذا لم نفعل شيئًا لتسويته.

نحن على استعداد لتحمل الألم ، فقط لأنه لا توجد بدائل، املين ان نكون مستعدين لمحاربته بكل رقي .

ان هذا المرض و التحدي يؤذينا و يضربنا ر يصيب بأغلى ما لدينا ، ففقدنا حريتنا بالتنقل كما نشاء و الذهاب أينما نريد . لم يعد لدينا ثقة بالمستقبل . أسوأ ما في ذلك اننا تعنمد فقط على الحظ بالتعامل مع الأمر . خمن الكثير ان الأخبار المتعلقة بهذا المرض مبالغ بها . قد يكون هذا حقيقي ولكن لا نستطيع ان ننكر اسؤا الحالات و نغض النظر عنها معتبرين ان احسنها هو حق الفرد الطبيعي . و لتحقيق أفضل حالة في هذه الأزمة الحقيقية ، سيتعين علينا السعي ذلك. وسيتطلب ذلك جهدًا مستدامًا ومبهجًا – لأشهر وليس أسابيع. من المحتمل أن يستغرق إصلاح الأضرار التي لحقت بالأرواح وسبل العيش سنوات عدة.

سنحتاج إلى التعاون مع الناس و ليس فقط انفسنا. سوف يُطلب منا الصبر والتفاهم والشجاعة والتعاطف.

يجب أن يكون التعاون معًا هو أولوية الأشخاص ذوي النوايا الحسنة. كما بتوجب علينا أن نترك لبعض الوقت الصدامات السياسية والحروب الثقافية وغيرها من الأشياء التي تفرق بيننا. من حق أطفالنا علينا ان يعرفوا مدى سوء الأمر و إن الإجابة الأكثر مطمئنة التي يمكننا تقديمها لهم هي وحدة أعمالنا وإحسانها.