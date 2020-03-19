أربع طرق للمساعدة على منع الشعور بالوحدة أثناء التباعد الاجتماعي مع انتشار كورونا

ماذا لو قيل لنا أن أفضل طريقة لإبطاء انتشار وباء فيروس كورونا التاجي هي تدخين ١٥ سيجارة في اليوم؟ ماذا كنت ستفعل؟

الوحدة ، كما نعرف ، يمكن أن تكون ضارة بصحتك مثل التدخين. إنه أكثر تنبؤًا بالوفيات من السمنة. و الوحدة نفسها كانت وباء قبل فترة طويلة من تسمية كوفيد- 19. (بين عامي 1990 و 2010 ، كانت هناك زيادة ثلاثة أضعاف في عدد الأمريكيين الذين قالوا إنهم ليس لديهم أحد يمكنهم الثقة فيه).

لذا فإن إلغاء الكنيسة والمدرسة والعمل والرياضة يعني أننا نقوم بشيء يمكن أن يكون خطرًا على صحتنا – في سبيل المحاولة لإنقاذ الأرواح. قد يبدو لكم الأمر معقدا ، و لكنه أشبه بعمل موازنة – كأرجوحة علينا جميعًا أن نركبها الآن. يمكنك تغيير جانب واحد والحفاظ على التوازن فقط إذا قمت بتغيير ما هو على الجانب الآخر أيضا.

لقد سمعنا الكثير عما لا يجب فعله لمواجهة كورونا ولكن حان الوقت الآن للحديث عما يمكننا القيام به. تقول مونيكا شوتش-سبانا ، عالمة الأنثروبولوجيا الطبية في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي: “إنني أغسل يدي كثيرًا”. “ولكن إذا طُلب من جميع الأشخاص القيام بذلك ، فلن يستغرق الأمر كثيرا للقيام به ”.

وفقًا للبحث ومحادثاتي مع خبراء الكوارث وعلماء النفس وعلم الأوبئة، فهناك ما لا يقل عن أربعة أنشطة محددة يمكن أن تساعد في تعويض جميع الأشياء التي لا نقوم بها بسبب كورونا .

يؤدي الشعور بالوحدة إلى نوع من تفاعلات لسلسلات سامة في اجسادنا : فهو ينتج الإجهاد ، والإفراز المزمن لهرمونات الإجهاد يقلل استجابتنا المناعية ويسبب الالتهاب. اما كبار السن ، الذين هم الأكثر عرضة لخطر الموت بسبب كوفيد-١٩ ، هم أكثر عرضة للشعور بالوحدة.

يتسبب الخوف أيضًا في إطلاق هرمونات الإجهاد والتوتر. وينطوي الوباء على قدر كبير من عدم اليقين ( بسبب قلة المعلومات النتوفرك حوله).

وهذا النوع من الضغط المستمر من الخوف و الوحدة والتوتر يصعب على أي شخص التعامل معه.

إذن ما هو الدواء الآن ؟ أولاً ، يجب على أي شخص يمكنه ممارسة الرياضة فعل المزيد منها الآن و كل يوم. تقلل التمارين الرياضية من التوتر وتعزز الأداء المناعي. “الأنشطة الخارجية جيدة، كالمشي ، وركوب الدراجة و غيرها” تقول كايتلين إم ريفرز ، عالمة الأوبئة في جامعة جونز هوبكنز. يمكنك حتى القيام بذلك مع صديق ، شرط شعورك بصحة جيدة وعلى ان لا تكون في مجموعات عالية الخطورة . بالإضافة الى بقائك على بعد ستة أقدام من أماكن مثل سان فرانسيسكو ، حيث أمر مسؤولو الصحة العامة بذلك.

“إن هدفنا العام هو تقليل عدد جهات الاتصال التي لدينا مع أشخاص آخرين ، ولكن عليك تحقيق التوازن.”

ولم يكن هناك وقت أسهل للتمرين بدون الخروج أو الخروج إلى صالة الألعاب الرياضية اما الآن فصالة الألعاب الرياضية المتوفرة الحالية موجودة على هاتفي ، من خلال تطبيقات مثل Aaptiv ، بالإضافة إلى دروس اليوغا المجانية عبر الإنترنت.

الثاني ، الإقتراب الاجتماعي.العلاقات جيدة أيضا لجهاز المناعة مثلها مثل التمرين. ففي تحليل ل ١٤٨ دراسة أجريت عاى اكثر من ٣٠٠،٠٠٠ شخص لمدة ثماني سنوات في المتوسط ، وجد الباحثون أن العلاقات الاجتماعية الإيجابية أعطت الناس فرصة أكبر بنسبة 50 في المائة للبقاء على قيد الحياة بمرور الوقت مقارنة بالأشخاص ذوي العلاقات الاجتماعية الضعيفة. كان لهذا الترابط تأثير أكبر على الوفيات من الإقلاع عن التدخين. و للحفاظ على علاقاتك نشطة سيكون الهاتف هو شريان حياتك وسبيل للنجاة. فبالنسبة لي لقد حددت هدفًا وهو الحديث مع صديق أو صديقين أو جيران مسنين أو أفراد من العائلة عبر الهاتف كل يوم حتى ينتهي هذا الوباء.

الجانب الإيجابي في كل كارثة قمت بتغطيتها خلال العقدين الماضيين هو أن الناس يشعرون بدافع قوي للالتقاء ومساعدة بعضهم البعض. حتى الآن ، رأيت نفس الاتجاه يحدث بين الأصدقاء والجيران ، على الرغم من التباعد الاجتماعي ، فعلينا جميعًا أن نعمل من أجل استمرار ذلك. هناك إيجابية لهذا الفيروس (كورونا) فهو يعطينا عذرًا للتحقق مع بعضنا البعض.

الدواء الثالث هو التركيز الذهني . إذا كنت قد قاومت هذا الاتجاه حتى الآن ، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة النظر به. يقلل التأمل من الالتهاب ويعزز وظائف المناعة لدينا ، ويزيل حرفياً ضرر العزلة الذاتية. كما انه هناك أدلة على أن الصلاة يمكن أن يكون لها تأثير مماثل. لقد استخدمت تطبيق Headspace للتأمل لمدة 10 دقائق كل يوم طوال العامين الماضيين. المفاجأة الكبرى هي أن التأمل لا يتعلق بتصفية ذهنك بل بإدارة انتباهك ، وهي مهارة صعبة للتعلم بدون نوع من التوجيه.

رابعاً ، قم بشيء صغير لشخص آخر، أي ساعد الأخرين . في الاستطلاعات والدراسات ، يقول الناس أن التطوع يمنحهم إحساسًا بالهدف ويقلل القلق. في أيرلندا ، ساعدت امرأة تدعى Helen O’Rahilly في تنظيم ما يقرب من 6000 متطوع لمساعدة كبار السن والمصابين بضعف المناعة على الحصول على البقالة . في لويزفيل ، تطابق إيرين هينسون المتطوعين مع المحتاجين باستخدام محرر مستندات Google. كما ان ابني انشأ وطفل آخر في شارعنا منشورات لتقديم المساعدة في تنفيذ المهام لأي شخص لا يستطيع الخروج.

مع اختلافها ، فإن للكوارث طريقة للكشف عن نقاط ضعفنا الموجودة مسبقًا. لكنها أيضا تفتح الفرص امامنا . لقد رأيت هذا مرارًا وتكرارًا ، من المجتمعات التي دمرها إعصار كاترينا إلى العائلات التي دمرتها هجمات 11 سبتمبر. فهناك دائما ساعة ذهبية بعد وقوع الكارثة تتمثل بالفرصة للالتقاء وبناء المرونة. لكن هذا لا يحدث تلقائيًا فيجب أن ننتهز الفرصة ، دون خوف.نعم، قد تكون الفيروسات معدية ، ولكن الشجاعة كذلك فعليكم بها.